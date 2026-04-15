Bắt giữ 2 người trộm túi xách hàng hiệu, phát hiện thêm súng tự chế 15/04/2026 16:33

(PLO)- Lợi dụng lúc gia chủ vắng nhà, hai người đột nhập qua cửa sổ, lấy trộm nhiều túi xách, ví hàng hiệu; Công an Cần Thơ nhanh chóng truy xét, thu giữ tang vật cùng súng tự chế tại nơi ở.

Ngày 15-4, Công an TP Cần Thơ cho biết Công an phường Tân An đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản giá trị xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 11-4, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm tài sản tại nơi ở. Ngay sau đó, lực lượng công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, truy xét.

Theo trình báo, sáng 10-4, gia đình bị hại khóa cửa đi làm. Đến tối cùng ngày, qua hệ thống camera, gia đình phát hiện một người lạ đột nhập vào nhà qua cửa sổ, lục soát và lấy đi nhiều tài sản rồi rời khỏi hiện trường. Tài sản bị mất gồm nhiều túi xách, ví hàng hiệu với tổng giá trị ước tính khoảng 140 triệu đồng.

Hình ảnh camera ghi lại tên trộm đột nhập nhà dân ở Cần Thơ.

Hai tên trộm túi xách hàng hiệu giá trị vừa bị công an bắt.

Từ dữ liệu camera tại hiện trường và khu vực lân cận, công an xác định hai thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai người này là Lư Quang Vũ và Nguyễn Hoàng Đạt, sau đó tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng tại phường Ninh Kiều.

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều túi xách, ví có đặc điểm trùng khớp với tài sản bị mất; đồng thời phát hiện một khẩu súng ngắn tự chế cùng nhiều viên đạn và một số tài liệu, phương tiện liên quan.

Tang vật công an thu giữ được.

Trong số tang vật còn có súng tự chế và đạn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản vào tối 10-4-2026. Trong đó, Vũ trực tiếp đột nhập vào nhà lấy tài sản, còn Đạt cảnh giới. Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng mang tài sản về nơi ở để phân chia và tìm cách tiêu thụ.

Cơ quan công an xác định Vũ là người trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp; đồng thời đang tiếp tục làm rõ việc tàng trữ súng tự chế và dấu hiệu liên quan đến hoạt động đánh bạc. Đạt được xác định có vai trò giúp sức trong vụ việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.