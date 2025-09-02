Mãn nhãn ‘tiệc’ drone bế mạc Lễ hội tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ ở Gia Lai 02/09/2025 07:18

(PLO)- Lễ hội "tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ" ở Gia Lai đã kết thúc sau bốn ngày với nhiều chương trình đặc sắc, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.

Tối 1-9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ”, khép lại chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc kéo dài từ ngày 29-8 đến 1-9.

Đêm bế mạc với chủ đề “Đại ngàn – Biển xanh vươn tầm tỏa sáng”, hàng ngàn người dân và du khách vô cùng mãn nhãn, thưởng thức chương trình nghệ thuật hấp dẫn kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, bắn pháo hoa.

Bế mạc Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ”.

Đặc biệt là màn trình diễn hàng ngàn drone trên bầu trời Quy Nhơn, mô phỏng những hình ảnh đặc trưng riêng có của tỉnh Gia Lai mới như môn võ Bình Đình, anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ, tháp đôi, nhà rông, cà phê…

Phát biểu bế mạc, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, chia sẻ lễ hội đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân, du khách với những trải nghiệm hấp dẫn về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực...

"Tôi tin rằng khi tạm biệt Quy Nhơn, mỗi người sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp, những tình cảm gắn bó, yêu mến dành cho mảnh đất và con người Gia Lai mến khách" - ông Thương nói.

Màn trình diễn drone mô phỏng nhà rông ở Gia Lai.

Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa và trình diễn drone bắt mắt.

Trong bốn ngày qua, lễ hội đã diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, như chương trình ẩm thực cá ngừ đại dương với 5.000 suất miễn phí, món ngon từ đất bazan và biển, lễ hội đường phố, các chương trình tạp kỹ, trưng bày sản phẩm OCOP… Sự kiện được hoa hậu Đinh Thị Hoa – Đại sứ du lịch năm 2024 làm đại sứ truyền thông.