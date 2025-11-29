Man United thanh lọc đội hình, 3 cầu thủ ra đi 29/11/2025 08:18

(PLO)- CLB Man United chuẩn bị tiến hành cuộc thanh lọc đội hình trong kỳ chuyển nhượng tháng 1-2026, khi ban huấn luyện xác định ba cầu thủ trẻ sẽ rời CLB theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Động thái của Man United diễn ra trong bối cảnh đội hình Quỷ Đỏ đang bị tàn phá bởi chấn thương, đồng thời phải đối mặt với sự thiếu hụt nhân sự khi nhiều trụ cột sẽ tham dự Cúp bóng đá châu Phi 2025.

Chuỗi năm trận bất bại của MU đã bị chấm dứt vào giữa tuần, khi thầy trò HLV Ruben Amorim nhận thất bại 0-1 trước đội khách Everton ngay tại Old Trafford. Trận thua này khiến họ rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League với 18 điểm sau 12 vòng đấu. Bối cảnh này càng khiến đội bóng chịu áp lực phải điều chỉnh nhân sự nhằm chuẩn bị cho giai đoạn khốc liệt phía trước.

Man United sẽ tiếp tục thi đấu vào ngày 30-11 với chuyến làm khách đến sân Selhurst Park của Crystal Palace, trước khi bước vào tháng 12 dày đặc với sáu trận tại Premier League. Các đối thủ sắp tới của họ bao gồm nhiều đội bóng khó chịu như Aston Villa và Newcastle United. Kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa ngay sau đó sẽ trở thành cơ hội để HLV Amorim đánh giá lại lực lượng và bổ sung những vị trí còn thiếu.

Mbeumo sẽ chơi Cúp bóng đá châu Phi nhưng MU vẫn tiếp tục thanh lọc lực lượng. Ảnh: EPA.

Theo Daily Mail, ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ để bộ ba Diego Leon, Sekou Kone và Ayden Heaven ra đi theo dạng cho mượn vào tháng 1. Đây đều là những cầu thủ trẻ triển vọng nhưng chưa có nhiều cơ hội ra sân trong mùa giải năm nay. Diego Leon, hậu vệ trái mới 18 tuổi người Paraguay, gia nhập Man United vào mùa hè 2024 nhưng vẫn chưa được góp mặt trong đội một. Anh hiện đứng sau hai sự lựa chọn kinh nghiệm hơn là Luke Shaw và Patrick Dorgu, khiến cơ hội cạnh tranh vị trí rất hạn chế.

Sekou Kone, tiền vệ phòng ngự người Mali, cũng chưa có trận đấu nào cho đội một và hiện chủ yếu thi đấu ở đội trẻ U-21. Ban huấn luyện cho rằng việc chuyển đến một CLB nhỏ hơn sẽ giúp anh phát triển nhanh hơn nhờ có thời lượng thi đấu ổn định. Trong khi đó, Ayden Heaven, cầu thủ đã ra mắt mùa trước, mới chỉ chơi ba trận kể từ đầu mùa và được đánh giá cần được thử sức nhiều hơn để tiếp tục phát triển năng lực.

Mùa giải 2025-2026 chứng kiến Manchester United cho mượn số lượng lớn cầu thủ nhằm tinh giản đội hình và tạo điều kiện giúp các tài năng trẻ cọ xát. Những cái tên đáng chú ý rời MU bao gồm Marcus Rashford, người gia nhập Barcelona; Jadon Sancho chuyển đến Aston Villa; Rasmus Hojlund sang Napoli; và thủ môn Andre Onana khoác áo Trabzonspor. Ngoài ra, Radek Vitek đang chơi cho Bristol City, Harry Amass khoác áo Sheffield Wednesday, còn Toby Collyer, Dan Gore và Ethan Wheatley cũng lần lượt được gửi đi tích lũy kinh nghiệm.

Hojlund cùng nhiều ngôi sao MU phải tìm kiếm các CLB khác trong mùa bóng này. Ảnh: EPA.

Trong khi Man United thiếu hụt nhân sự ở một số vị trí vì chấn thương của Benjamin Sesko và sự vắng mặt của Bryan Mbeumo, Amad Diallo cùng Noussair Mazraoui khi họ trở về phục vụ đội tuyển quốc gia tại Cúp bóng đá châu Phi, đội bóng vẫn quyết định duy trì chính sách cho mượn cầu thủ trẻ nhằm đảm bảo sự phát triển dài hạn.

HLV Amorim được cho là đang cân nhắc chiêu mộ thêm tân binh trong tháng 1, đồng thời muốn đảm bảo những cầu thủ trẻ không bị chôn chân trên ghế dự bị trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp.

Quyết định nói trên phản ánh chiến lược hai chiều của MU: vừa giữ lực lượng ổn định cho mùa giải, vừa tối ưu hóa quỹ phát triển cầu thủ nhằm xây dựng đội hình bền vững trong những năm tới.