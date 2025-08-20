Mất tiền khi mua bán trên TikTok, cô gái ở Huế dựng chuyện bị cướp 20/08/2025 18:52

(PLO)- Một cô gái trẻ đã tự mình dựng chuyện bị cướp tài sản để che giấu việc mất tiền khi tham gia mua bán trên mạng xã hội TikTok.

Ngày 20-8, Công an phường Thanh Thủy, TP Huế, cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với một trường hợp báo tin giả về việc bị cướp giật tài sản.

Mất tiền khi mua bán trên TikTok, cô gái ở Huế dựng chuyện bị cướp.

​Trước đó, sáng 18-8, Công an phường Thanh Thủy nhận được tin báo từ chị Hồ Thị Thu Hương (21 tuổi, trú phường Thanh Thủy) về việc bị hai người đi xe máy chặn đường, dùng lời lẽ đe dọa và cướp đi một túi xách.

Bên trong túi xách có 1,8 triệu đồng, một điện thoại di động hiệu REALME 5.3 màu vàng cùng các giấy tờ tùy thân khác.

​Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và lấy lời khai, cơ quan công an nhận thấy lời trình bày của "bị hại" có nhiều điểm không logic và thiếu khách quan.

​Sau một thời gian đấu tranh, chị Hồ Thị Thu Hương đã phải thừa nhận rằng toàn bộ vụ cướp là do mình tự dựng lên.

Nguyên nhân thực sự là do chị tham gia mua bán hàng hóa trên nền tảng TikTok và bị mất tiền. Vì vậy, chị đã tạo ra câu chuyện bị cướp để có lý do bán tài sản của mình, nhằm bù lại số tiền đã mất.

​Công an phường Thanh Thủy đã lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính đối với chị Hương theo quy định.