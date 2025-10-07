Mbappe đang điều trị chấn thương 07/10/2025 11:09

(PLO)-HLV trưởng tuyển Pháp Didier Deschamps tiết lộ, Kylian Mbappe đang điều trị chấn thương mắt cá chân sau khi hội quân cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026.

Với chấn thương gặp phải trong trận Real Madrid thắng Villarreal 3-1 tại La Liga, đội trưởng tuyển Pháp Mbappe đang điều trị chấn thương, khiến người hâm mộ lo ngại anh có thể vắng mặt ở hai trận gặp Azerbaijan và Iceland sắp tới.

Chia sẻ tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine, HLV Deschamps nói: “Tôi đã nói chuyện với Kylian. Cậu ấy có một vết đau nhỏ, nhưng không nghiêm trọng - nếu nghiêm trọng thì cậu ấy đã không có mặt ở đây hôm nay. Chúng tôi sẽ dành thời gian làm việc với đội ngũ y tế để đánh giá tình hình và theo dõi diễn biến tiếp theo”.

Mbappe đang điều trị chấn thương khi tập trung cùng đội tuyển Pháp. Ảnh: ABACA

Trung vệ Liverpool - Ibrahima Konate cũng phải kiểm tra y tế sau khi rời sân vì chấn thương trong trận Liverpool thua Chelsea 1-2. Cùng với Konate, Mbappe đang điều trị chấn thương.

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) cũng xác nhận rằng tiền đạo Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) sẽ rời địa điểm tập trung Clairefontaine do chấn thương gân kheo.

FFF cho biết: “Sau khi được bác sĩ đội tuyển kiểm tra, Barcola được chẩn đoán mắc chấn thương mãn tính ở gân kheo, sau trận đấu của PSG gặp Atalanta tại Champions League (ngày 17-9)”.

Tuy nhiên, đội bóng PSG lại công khai bác bỏ chẩn đoán của FFF trên mạng xã hội: “Thông tin trong tuyên bố của FFF hoàn toàn không khớp với báo cáo y tế do đội ngũ của PSG cung cấp. Trước khi cầu thủ hội quân và sau trận đấu gặp Lille ở vòng 7 Ligue 1, PSG đã gửi báo cáo y tế cho đội tuyển Pháp, trong đó không có bất kỳ đề cập nào đến chấn thương mãn tính sau trận gặp Atalanta”.

Tiền đạo Barcola đã ra sân 60 phút trong trận hòa Lille hôm Chủ nhật và không có dấu hiệu chấn thương trong trận đấu.

Trước đó, giữa PSG và đội tuyển Pháp từng xảy ra căng thẳng, sau khi Ousmane Dembele và Desire Doue dính chấn thương trong trận thắng Ukraine ở vòng loại.

Hiện tại, Les Bleus đang dẫn đầu bảng D với hai trận toàn thắng. Họ sẽ tiếp Azerbaijan tại sân Parc des Princes ngày 9-10, trước khi làm khách Iceland ba ngày sau.