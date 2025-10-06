Tây Ban Nha gạch tên Quả bóng vàng Rodri 06/10/2025 18:17

(PLO)-Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) xác nhận, Quả bóng vàng Rodri đã rút lui khỏi đội tuyển Tây Ban Nha tham dự các trận đấu với Georgia và Bulgaria.

Quả bóng vàng Rodri tái phát chấn thương ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: GETTY

Cơn ác mộng chấn thương của Rodri tiếp tục vào Chủ Nhật, khi tiền vệ này bị thay ra ở phút thứ 21 trong chiến thắng của Manchester City tại Premier League trước Brentford.

Cầu thủ 29 tuổi ngồi xuống vòng tròn trung tâm, ôm gân kheo và cuối cùng phải tập tễnh rời sân để nhường chỗ cho Nico Gonzalez.

Sau trận đấu, sau trận đấu Quả bóng vàng 2024 Rodri đã cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của chấn thương: “Tôi cảm thấy hơi đau ở gân kheo nhưng có vẻ như không nghiêm trọng lắm. Tôi đã phải căng sức một chút, giống như trong trận chung kết Euro (khi anh phải rời sân vì chấn thương). Nhưng điều quan trọng nhất là chấn thương đó không quá nghiêm trọng”.

Rodri đã và đang nỗ lực rèn luyện thể lực và sự sắc bén để trở lại phong độ đỉnh cao cho Man City và đội tuyển quốc gia sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng mà anh gặp phải ở mùa giải trước.

Rodri đã trải qua ca phẫu thuật để tái tạo dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải, sau khi anh gặp chấn thương này - vốn từng ảnh hưởng đến sụn chêm (meniscus) trong trận đấu tại Premier League gặp Arsenal hồi tháng 9-2024.

Sau khi trở lại thi đấu vào cuối mùa giải trước, Quả bóng vàng Rodri đã tăng cường thể lực trong những tuần gần đây, nhằm nỗ lực tìm lại phong độ đã giúp anh giành giải vào năm ngoái.

HLV của Man City - Pep Guardiola cũng chia sẻ, Rodri vốn đã bị hạn chế khả năng thi đấu với mật độ cao ba trận mỗi tuần vì thể lực cũng như quá trình hồi phục lâu dài từ chấn thương trước đây.

Mặc dù Rodri nói chỉ cảm thấy “hơi đau ở gân kheo, có vẻ như không nghiêm trọng lắm” nhưng vẫn cần chờ kết quả kiểm tra y tế để xác định mức độ tổn thương thực sự.

Nếu thời gian nghỉ dưỡng thực sự là 2–3 tuần, điều đó có thể khiến anh bỏ lỡ một vài trận quan trọng của Manchester City và bỏ lỡ đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Các chuyên gia y tế của CLB sẽ cần đánh giá xem chấn thương có liên quan đến phần gân kheo đã từng bị căng trước đây hay là vết mới hoàn toàn, vì quá trình hồi phục và nguy cơ tái phát cần được nhìn nhận kỹ.

Việc quản lý thể lực, tránh tập luyện quá mức và lên lịch thi đấu hợp lý sẽ rất quan trọng để Rodri không rơi vào tình trạng chấn thương liên tiếp.