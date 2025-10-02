Một phụ nữ tông trụ điện tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện 02/10/2025 19:21

(PLO)- Sau khi rời bệnh viện về nhà lấy tiền đóng viện phí, người phụ nữ không may gặp tai nạn tử vong trên đường quay trở lại bệnh viện.

Chiều 2-10, Công an xã Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong tại tỉnh lộ 2, xã Củ Chi, TP.HCM.

TP.HCM: Người phụ nữ tông trụ điện tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ trung niên nằm gục trên xe máy biển số 59Y3-564… bên lề đường tỉnh lộ 2 (đoạn gần giao lộ với đường Phan Văn Khải). Khi đến kiểm tra, nạn nhân đã tử vong nên người dân trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM cùng lực lượng chức năng tại địa phương đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: NT

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh nhà dân cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông theo hướng từ tỉnh lộ 8 về đường Phan Văn Khải. Khi đến khu vực trên, xe máy của nạn nhân bất ngờ loạng choạng (chưa rõ nguyên nhân), di chuyển một đoạn ngắn rồi va chạm vào trụ điện bên đường.

Bước đầu, nạn nhân được xác định tên H, ngụ xã An Nhơn Tây.

Camera ghi cảnh người phụ nữ loạng choạng tay lái trước khi tông vào trụ điện bên đường. Ảnh cắt từ clip.

Theo người thân, gần đây mẹ bà H đang điều trị tại bệnh viện, bà H thường xuyên túc trực chăm sóc. Trưa cùng ngày, bà H từ bệnh viện về nhà để lấy tiền đóng viện phí và làm thủ tục xuất viện cho người thân thì không may gặp nạn trên đường quay trở lại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.