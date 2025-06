Mourinho giải cứu Sancho khỏi MU 25/06/2025 13:15

Jadon Sancho có rất ít cơ hội ở lại MU sau mùa hè này nhưng cầu thủ chạy cánh người Anh có khả năng sẽ được trao một khởi đầu mới ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng cựu HLV của Quỷ đỏ Jose Mourinho. Mourinho giải cứu Sancho khỏi MU.

HLV Jose Mourinho của Fenerbahce tin rằng Jadon Sancho vẫn có tài năng để thành công khi ông lên kế hoạch chiêu mộ cầu thủ bị MU ruồng bỏ. Tương lai của cầu thủ người Anh này vẫn còn bỏ ngỏ sau khi được gửi trở lại Old Trafford. Chelsea đã có một lựa chọn mua đứt Sancho với giá 25 triệu bảng Anh sau một mùa giải cho mượn tại Stamford Bridge, nhưng đã trả khoản phí phạt 5 triệu bảng Anh cho MU để hủy bỏ thỏa thuận đó.

Một số CLB đã được liên hệ với Sancho. Napoli được cho là quan tâm, với việc Sancho đồng ý bằng miệng về việc chuyển đến Ý. Nhưng một sự thay đổi đã khiến thương vụ này hoãn lại, do nhà vô địch Serie A phải vật lộn để chi trả khoản tiền lương khổng lồ của Sancho.

Mourinho giải cứu Sancho khỏi MU khi muốn đưa ngôi sao người Anh đến Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng. ẢNH: EPA

Và giờ đây gã khổng lồ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce đã nổi lên như ứng cử viên mới nhất cho sự phục vụ của Sancho, cầu thủ chạy cánh này sẽ chơi dưới sự dẫn dắt của cựu HLV MU Mourinho. Mourinho dường như rất hâm mộ Sancho khi ông không ngại đổ lỗi cho Erik ten Hag về sự thiếu ổn định của Sancho tại Old Trafford.

"Là một cầu thủ, chúng tôi biết tài năng của Jadon Sancho", Jose Mourinho nói vào tháng 6 năm ngoái, "Chúng tôi đã thấy những gì anh ấy có thể làm. Những gì đã xảy ra ở Man United, nếu tôi nhìn vào lịch sử của chính mình, đôi khi tôi thất bại với các cầu thủ.

Đôi khi tôi không thể tạo ra sự đồng cảm đúng đắn, tôi không thể hiểu được DNA của cầu thủ và tôi không thể giúp cầu thủ phát triển theo đúng hướng. Trong phần lớn thời gian, đúng là tôi đã làm được, nhưng đôi khi tôi không thể.

Đôi khi chúng ta phải chạy theo những trải nghiệm và cố gắng hiểu bản chất của các cầu thủ. Họ có tài năng nhưng không có tư duy mà bạn muốn ở một cầu thủ, nên chắc chắn họ sẽ mắc sai lầm, nhưng HLV đã không thể phát huy hết khả năng của anh ấy”.

Sancho chơi cho Chelsea mùa trước dưới dạng cho mượn từ MU. Bây giờ, Mourinho giải cứu Sancho khỏi MU. ẢNH: EPA

Đó là lập trường mà Mourinho đã nhấn mạnh khi được hỏi tại sao ông nghĩ Sancho lại thất bại ở Old Trafford. Ông nói thêm: "Thông thường, đó là do nhiều yếu tố, có thể là do HLV, cầu thủ, gia đình, người đại diện, CLB. Họ sẽ xem xét và cố gắng phân tích những gì đã xảy ra ở Man United, và những gì Sancho tìm thấy ở Borussia Dortmund”.

MU sẽ chịu tổn thất nặng nề nếu họ bán Sancho vào mùa hè này. Anh được MU ký hợp đồng với giá 73 triệu bảng Anh từ Borussia Dortmund vào năm 2021. Nhưng Sancho chỉ ghi được 12 bàn trong 83 lần ra sân kể từ đó và được gửi trở lại CLB cũ Dortmund theo dạng cho mượn trong nửa sau mùa giải, nơi anh đã tìm lại được phong độ tốt nhất của mình. Sancho đã ghi được năm bàn thắng và có 10 pha kiến ​​tạo trong mùa giải trước với Chelsea khi họ giành chức vô địch Europa Conference League.