MU ấn định thời gian ra quyết định về việc sa thải Amorim 29/08/2025 13:43

HLV Ruben Amorim đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn bao giờ hết sau khi MU bị loại khỏi Carabao Cup một cách nhục nhã, thua trên loạt sút luân lưu trước đội bóng hạng tư Grimsby Town. Bây giờ, MU ấn định thời gian ra quyết định về việc sa thải Amorim.

Theo đó, HLV Ruben Amorim sẽ có cuộc họp kín với ban lãnh đạo Manchester United sau trận đấu bắt buộc phải thắng gặp Burnley vào cuối tuần này ở vòng 3 Premier League. Amorim đang chịu áp lực ngày càng lớn sau khởi đầu mùa giải mới kém cỏi, nhất là trận thua tủi hổ tại Carabao Cup trước Grimsby.

MU, đội bóng kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15 tại Premier League, chỉ giành được một điểm sau hai trận mở màn Premier League mùa này và hiện đang chật vật ở vị trí thứ 16. Nếu MU không thể đánh bại đội bóng mới lên hạng Burnley tại Old Trafford, Amorim sẽ đối mặt với nguy cơ bị sa thải. HLV Amorim thừa nhận "chúng tôi sẽ có thời gian để quyết định mọi việc sau trận đấu với Burnley", một lời ám chỉ rõ ràng đến vai trò của ông.

Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha Amorim sẽ có cuộc đàm phán với các lãnh đạo MU trong kỳ nghỉ quốc tế. Nó diễn ra sau khi Amorim có những phát biểu thẳng thừng về tương lai ông tại MU, làm dấy khả năng Amorim ra đi. Amorim còn hợp đồng với MU đến tháng 6 năm 2027, kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm, nhưng Amorim chỉ thắng bảy trong số 29 trận ở Premier League kể từ khi tiếp quản vị trí từ Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái.

MU ấn định thời gian ra quyết định về việc sa thải Amorim. ẢNH: EPA

Mặc dù còn ngần ngại sa thải Amorim sau chưa đầy một năm bổ nhiệm ông, nhưng ban lãnh đạo MU muốn thấy Amorim phải cải thiện kết quả của đội bóng ngay lập tức. Giám đốc điều hành MU, Omar Berrada là người đã thúc đẩy việc bổ nhiệm Amorim. Berrada đã từ chối đề xuất bổ nhiệm HLV Thomas Frank, Gareth Southgate hoặc Marco Silva từ giám đốc thể thao Dan Ashworth. Kết quả là Ashworth phải rời MU chỉ sau 5 tháng làm việc tại đây.

Bây giờ, danh tiếng của Berrada phụ thuộc vào việc Amorim có thành công tại MU hay không. Đó là lý do tại sao Berrada sẵn sàng trao cho Amorim mọi cơ hội để xoay chuyển tình thế. Với việc MU không được tham dự cúp châu Âu, bị loại khỏi League Cup và vô địch Premier League là điều gần như không tưởng, FA Cup là cơ hội duy nhất để Amorim giành danh hiệu mùa này.

MU cũng đang bận rộn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. "Quỷ đỏ" đang tìm kiếm một thủ môn để thay thế cho bộ đôi Andre Onana và Altay Bayindir, với mục tiêu hàng đầu là Senne Lammens, cầu thủ được định giá 17 triệu bảng Anh của Royal Antwerp.

Ngoài ra, Amorim đang tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa sau ngày 1-9. MU cũng cố gắng thanh lý Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony và Tyrell Malacia, khi cả bốn cầu thủ này vẫn tập luyện xa đội một.

Một thỏa thuận chính thức để Antony ở lại Real Betis được cho là sắp hoàn tất, trong khi Garnacho tiến gần đến việc gia nhập Chelsea với mức giá 40 triệu bảng Anh. Các nguồn tin từ MU cho biết, họ không có kế hoạch loại bỏ Amorim ngay từ đầu mùa giải, nhưng trong bóng đá thì không thể biết trước điều gì.