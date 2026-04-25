MU bị chỉ trích gay gắt 25/04/2026 09:19

(PLO)- Cựu danh thủ Ruud Gullit cho rằng MU đang mắc căn bệnh giống AC Milan khi quá nặng lòng với hào quang cũ, trong khi bóng đá hiện đại đòi hỏi những cách làm mới mẻ và thực tế hơn.

MU và Milan đều là những biểu tượng lớn của bóng đá châu Âu. Hai CLB sở hữu lịch sử đồ sộ, từng nhiều lần chinh phục Champions League và tạo ra những thế hệ cầu thủ huyền thoại. Tuy nhiên, vinh quang trong quá khứ không thể bảo đảm thành công ở hiện tại, nhất là khi cả hai vẫn đang loay hoay trên hành trình trở lại vị thế thống trị.

MU mùa này có dấu hiệu khởi sắc khi đang đứng thứ ba tại Ngoại hạng Anh và còn nhiều cơ hội giành vé dự Champions League. AC Milan cũng duy trì vị trí thứ hai ở Serie A, dù vẫn kém Inter Milan 8 điểm trong cuộc đua vô địch.

Dù vậy, danh thủ Gullit cho rằng những tín hiệu tích cực ấy chưa đủ để che đi vấn đề cốt lõi. Theo huyền thoại người Hà Lan, cả MU lẫn Milan vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ huy hoàng, từ đó khiến quá trình xây dựng tương lai trở nên chậm chạp và thiếu đột phá.

Danh thủ Hà Lan Gullit phê phán Manchester United không chịu thay đổi. Ảnh: EPA.

Ông nhấn mạnh Manchester United không thể mãi nhìn lại thời kỳ hoàng kim để tự an ủi. Milan cũng vậy. Những danh hiệu cũ đã thuộc về lịch sử, còn muốn trở lại đỉnh cao, các CLB phải dám thay đổi trong chiến lược, quản lý và phát triển cầu thủ.

Chỉ trích của Gullit nhắm vào danh tiếng lớn của CLB không còn là chiếc vé bảo đảm chiến thắng. Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, đội bóng nào chậm thích nghi sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Man United không còn là thế lực đáng gờm của bóng đá Anh. Ảnh: EPA.

Điều đáng chú ý là trong khi MU còn đang tìm đường trở lại, một số cựu cầu thủ của họ lại có cơ hội thành công tại Serie A. Matteo Darmian và Henrikh Mkhitaryan đang đứng trước khả năng tiếp tục nâng danh hiệu cùng Inter Milan, trong khi Scott McTominay từng vô địch Serie A với Napoli mùa trước.

Phê phán của Gullit như một lời cảnh tỉnh dành cho MU khi mải mê “ăn mày dĩ vãng”, và tương lai chỉ đến với những đội bóng biết thay đổi đúng lúc.