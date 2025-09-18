Mua hóa đơn khống, 2 giám đốc công ty bị khởi tố 18/09/2025 13:18

(PLO)- Bị can Hoài đã mua 16 tờ hóa đơn thuế GTGT khống và bị can Thuận đã mua 18 tờ hóa đơn thuế GTGT khống để hợp thức hóa nguồn cát không có hóa đơn, chứng từ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú bị can Nguyễn Vương Hoài (42 tuổi, Giám đốc Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương, TP.HCM) và bị can Huỳnh Hữu Thuận (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV xây dựng Thuận Hưng, tỉnh Tây Ninh) về tội trốn thuế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố đối với bị can Huỳnh Hữu Thuận (ảnh trái) và bị can Nguyễn Vương Hoài (ảnh phải). Ảnh: CAAG

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5-2024 đến tháng 6-2024, bị can Hoài đã mua 16 tờ hóa đơn khống của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển TMDV Delta (tỉnh An Giang) với số tiền chưa thuế hơn 13 tỉ đồng nhằm hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn, chứng từ.

Kế đó, Hoài đã sử dụng 14 tờ hóa đơn thuế GTGT bất hợp pháp nói trên để kê khai khấu trừ thuế.

Theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, số tiền thuế GTGT do Công ty của Hoài đã gây thiệt hại cho ngân sách gần 1,2 tỉ đồng.

Còn bị can Thuận, qua điều tra cho thấy từ cuối tháng 1-2024 đến cuối tháng 5-2024 đã mua 13 tờ hóa đơn thuế GTGT của Công ty TNHH đầu tư và phát triển TMDV Delta và năm tờ hóa đơn thuế GTGT của Công ty TNHH xây dựng TM Cát Chu (tỉnh Tây Ninh). Tất cả các hóa đơn này đều không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo, với số tiền chưa thuế gần 3,4 tỉ đồng, thuế GTGT gần 340 triệu đồng; tổng số tiền thanh toán hơn 3,7 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh An Giang, bị can Thuận mua các hóa đơn khống này để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn, chứng từ bán cho các công ty khác nhằm thu lợi bất chính.

Kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định số tiền thuế GTGT từ 18 tờ hóa đơn bất hợp pháp của Thuận đã gây thiệt hại cho ngân sách hơn 327 triệu đồng.