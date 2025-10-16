Nam sinh viên tự nhốt mình trong nhà nghỉ sau khi nghe cuộc gọi giả công an 16/10/2025 10:28

(PLO)- Nam sinh tại Đà Nẵng bị các đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát để đe dọa tinh thần, “bắt cóc online” nhằm lừa đảo.

Ngày 16-10, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Công an phường Hòa Xuân vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một trường hợp bị các đối tượng giả danh công an, Viện kiểm sát gọi điện uy hiếp, đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 ngày 15-10, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của một phụ nữ về việc em trai là sinh viên năm nhất có dấu hiệu bị đối tượng không rõ lai lịch gọi điện thoại uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nam sinh bị "bắt cóc online" được Công an phường Hòa Xuân giải cứu. Ảnh: CA

Công an phường Hòa Xuân đã nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra, phát hiện và kịp thời giải cứu nam sinh đang ở một mình trong phòng của một nhà nghỉ trên đường Phạm Hùng.

Lúc này, nam sinh có biểu hiện hoảng loạn, đang gọi video làm theo yêu cầu của các đối tượng không rõ lai lịch.

Cán bộ công an đã giải thích, ổn định tinh thần và đưa nam sinh về với gia đình an toàn, ngăn chặn không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Theo lời kể của nạn nhân, có một đối tượng lạ gọi điện, sau đó dẫn dắt kết bạn Zalo để gọi video “làm việc”. Nam sinh này bị đối tượng đe dọa liên quan đến tội rửa tiền, vụ án ma túy và yêu cầu tìm nơi yên tĩnh để gọi video “làm việc online”.

Nghe theo yêu cầu của đối tượng, nạn nhân đã thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Phạm Hùng. Tại đây, khi tiếp tục gọi điện qua ứng dụng Zoom, các đối tượng tự xưng là cán bộ của Bộ Công an, Viện kiểm sát và yêu cầu nam sinh này phải cung cấp thông tin cá nhân, chứng minh tài sản, thu nhập, thông tin tài khoản ngân hàng.