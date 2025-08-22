Nam thanh niên 18 tuổi dùng xăng đốt 'tình địch' trước cổng nhà bạn gái 22/08/2025 15:40

(PLO)- Vì cả hai thích một cô gái nên thấy bạn gái đứng nói chuyện với "tình địch" ngoài cổng, nam thanh niên đã dùng xăng tạt vào người nạn nhân rồi dùng bật lửa đốt.

Ngày 22-8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Đào Ngô Ngọc Tuấn (18 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, Tuấn và anh Th (20 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) cùng có quan hệ tình cảm yêu đương với H (17 tuổi, ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai). Vì vậy, giữa Tuấn và anh Th có mâu thuẫn.

Đào Ngô Ngọc Tuấn.

Do đó, đêm ngày 20-8 Tuấn mua xăng đến nhà bạn gái H để đe doạ. Tuy nhiên, khi đến nơi thấy anh Th đang đứng nói chuyện cùng H trước cổng nhà. Bực tức Tuấn đã tạt xăng vào người anh Th rồi dùng bật lửa đốt.

Sau khi xảy ra vụ việc, mọi người dập lửa rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, Tuấn nhanh chân bỏ trốn.

Đến chiều 21-8, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được Tuấn khi đang lẩn trốn tại phường Đông Hoà (TP.HCM).