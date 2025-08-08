Nam thanh niên bị chém gần đứt chân phải 08/08/2025 13:45

(PLO)- Các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Bình Dương đã phẫu thuật nối chân thành công cho nam thanh niên bị chém.

Ngày 8-8, Công an phường Chánh Hiệp, TP.HCM đang tạm giữ Phạm Nhựt Huỳnh (22 tuổi) vì có liên quan đến vụ việc chém anh là NTT (30 tuổi) gần đứt lìa chân phải.

Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Bình Dương phẫu thuật nối chân cho bệnh nhân thành công. Ảnh: NT

Anh T được người dân chuyển đến bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu trong tình trạng chân phải gần bị đứt lìa, mất máu nhiều. Ngay lập tức, các y bác sĩ của đã tiến hành truyền máu, phẫu thuật nối chân cho bệnh nhân.

Đến trưa cùng ngày các bác sĩ đã phẫu thuật nối chân cho bệnh nhân thành công. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, huyết áp ổn định, máu lưu thông tốt.

Hiện trường xảy ra vụ đánh nhau. Ảnh: NT

Trước đó, do có mâu thuẫn nên khoảng 1 giờ cùng ngày, anh T cùng hai nam thanh niên khác cầm hung khí đến một ki ốt thuộc khu phố 3 (phường Chánh Hiệp) để đánh Phạm Nhựt Huỳnh.

Khi xô xát, Huỳnh dùng dao chém anh T gần đứt lìa chân phải.

Nhận được tin báo, Công an phường Chánh Hiệp đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Đến sáng nay, Công an phường Chánh Hiệp đã tạm giữ Huỳnh để điều tra. Đồng thời triệu tập những người có liên quan để làm rõ vụ việc.