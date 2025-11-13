Ngã xe vì sụp ổ gà trên Quốc lộ 62, gặp lúc xe container chạy đến 13/11/2025 11:02

(PLO)- Sụp ổ gà trên Quốc lộ 62 khiến người đàn ông ngã ra đường, đúng lúc xe container chạy đến...

Sáng 13-11, Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người đàn ông tử vong trên Quốc lộ 62.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy 59K1-191… chở theo một phụ nữ lưu thông hướng từ Mộc Hóa về Tân An. Khi đến địa phận xã Thạnh Hóa (Tây Ninh), xe máy bị sụp ổ gà trên đường khiến hai người đi xe máy ngã ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ 62. Ảnh: CTV

Đúng lúc đó, xe container 51R-070.. chạy cùng chiều từ phía sau trờ tới. Bất ngờ trước tình huống, tài xế phanh không kịp. Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, người phụ nữ may mắn thoát nạn. Chiếc xe máy hư hỏng nặng, nhiều bộ phận vỡ nát.

Nhận tin báo, Đội CSGT số 3 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 3-11, trên đoạn này cũng xảy ra một vụ tai nạn do sụp ổ gà trên Quốc lộ 62 khiến hai cô gái trẻ ngã trước xe container, may mắn thoát chết trong gang tấc.

Theo Đội CSGT số 3, tuyến Quốc lộ 62 đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Những ngày qua, thời tiết mưa nhiều càng khiến mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.