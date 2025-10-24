Ngắm vẻ đẹp hoang sơ, cuốn hút của Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình
(PLO)- Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình tại tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) sở hữu hệ sinh thái đa dạng kết hợp cả 3 không gian rừng, biển và bán hoang mạc, tạo sự cuốn hút cho du khách tham quan.
Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình nằm tại tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 4-2022. Nơi đây sở hữu hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng tại Việt Nam, có sự kết hợp của tài nguyên rừng và biển.
Với những đặc điểm sẵn có, các loài động, thực vật tại VQG Núi Chúa - Phước Bình đều có sự đa dạng sinh học về số lượng cũng như chủng loài.
Theo Ban quản lý Vườn quốc gia, hiện vườn có ít nhất 1.514 loài với 27 loài đặc hữu cho Vườn quốc gia Núi Chúa và khu vực Nam Trung bộ.
Về động vật, có 763 loài động vật thuộc 354 giống, của 214 họ và 46 bộ động vật. Trong đó có 48 loài động vật đang nằm trong nguy cơ tuyệt chủng theo Sách Đỏ Việt Nam và 34 loài có nguy cơ tuyệt chủng toàn cầu.
Tài nguyên biển của vườn cũng rất đa dạng và phong phú, nổi bật nhất là khu hệ sinh thái rạn san hô, với sự đa dạng quần xã san hô và quần xã cá rạn, là ví dụ điển hình cho đa dạng sinh học vùng biển ven bờ Việt Nam.
Hiện vườn quốc Núi Chúa đã tiến hành triển khai các hoạt động khai thác du lịch theo các tuyến trong ngày và 2 ngày 1 đêm. Đặc biệt, với xu thế du lịch tự túc đang ngày càng tăng cao, nơi đây có tiềm năng trong việc đẩy mạnh phát triển hơn các tour trekking, phổ biến hơn đối với du khách nội địa và quốc tế.