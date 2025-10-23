Quảng Trị có thêm sản phẩm du lịch sinh thái hấp dẫn trong lòng núi rừng 23/10/2025 17:37

(PLO)- Dự án Du lịch sinh thái khám phá bách xanh đá và hang Kling thuộc Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được chấp thuận.

Ngày 23-10, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chấp thuận dự án Du lịch sinh thái khám phá bách xanh đá và hang Kling thuộc Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỉ đồng.

Du lịch sinh thái khám phá bách xanh đá và hang Kling được chấp thuận. Ảnh: MT.

Dự án do Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng làm chủ rừng và triển khai. Vị trí dự án nằm tại các tiểu khu 645, 643 và 288A thuộc xã Thượng Trạch.

Dự án với mục tiêu khai thác và phát huy tiềm năng của Di sản thiên nhiên Thế giới để phát triển du lịch trên địa bàn Vườn Quốc gia, trong đó phát triển du lịch Khám phá bách xanh đá và Hang Kling.

Cắm trại trong lòng hang động được nhiều du khách ưa thích. Ảnh: MT

Dự án sẽ có ba chương trình tham quan gồm chương trình tham quan một ngày, chương trình hai ngày một đêm và chương trình ba ngày hai đêm.

Các điểm trong chương trình sẽ có đi qua Phong nha, Bản 39, hang Kling, hang A Cu.

Các hang động được tìm thấy và đưa vào hoạt động du lịch. Ảnh: MT.

UBND tỉnh cũng giao chủ rừng là Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chọn đơn vị liên kết đúng quy định pháp luật , đảm bảo năng lực để triển khai dự án.

Được biết, khu vực rừng bách xanh đá này có diện tích hơn 2 ngàn ha với tuổi đời 500 năm tuổi.