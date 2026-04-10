Ngạt khói khi đốt đồng, 1 phụ nữ tử vong 10/04/2026 15:09

(PLO)- Trong lúc đốt rơm ngoài đồng, một phụ nữ ở Cần Thơ bị ngạt khói, tử vong tại chỗ. Công an cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ việc đốt đồng tự phát.

Ngày 10-4, Công an TP Cần Thơ phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ việc đốt đồng sau khi xảy ra một vụ tai nạn thương tâm trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 6-4, bà TK (63 tuổi, ngụ phường Vị Thanh) cùng chồng ra đồng phía sau nhà để đốt rơm.

Trong lúc lửa cháy lớn, bà K yêu cầu chồng đi kiểm tra phía đầu gió để tránh cháy lan sang ruộng lúa của người khác, còn bà ở lại xử lý phía dưới.

Do khói dày đặc che khuất tầm nhìn, người chồng không phát hiện vợ mình. Sau khi lửa tắt, không thấy bà K trở về, gia đình đi tìm thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, cơ thể có dấu hiệu bị cháy xém. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bị ngạt khói dẫn đến bất tỉnh và tử vong.

Sau mỗi vụ thu hoạch, nhiều cánh đồng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lại chìm trong khói trắng do người dân đốt rơm rạ.

Công an cho biết việc đốt rơm rạ tự phát tiềm ẩn nhiều nguy cơ như cháy lan sang ruộng lúa, nhà dân, gây thiệt hại tài sản; khói chứa nhiều khí độc có thể gây ngạt; đồng thời ảnh hưởng môi trường và an toàn giao thông do làm giảm tầm nhìn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân ưu tiên các biện pháp xử lý rơm rạ thân thiện như ủ phân, làm thức ăn gia súc. Trường hợp buộc phải đốt cần thực hiện an toàn, có người trông giữ, chuẩn bị phương tiện chữa cháy, không đốt khi nắng gắt hoặc gió mạnh, không đốt một mình.

Người vi phạm để xảy ra cháy lan gây thiệt hại có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.