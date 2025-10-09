Nghệ An chi trả 2.700 tỉ đồng cho cán bộ nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi 09/10/2025 15:00

(PLO)- Tỉnh Nghệ An đã bố trí tổng kinh phí hơn 2.700 tỉ đồng để chi trả cho hơn 2.730 người là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi.

Sáng 9-10, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, chủ trì họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý III năm 2025 của tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi Họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý III năm 2025 của tỉnh Nghệ An.

Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An cho biết trong quý III-2025, mặc dù khối lượng công việc lớn và địa phương liên tiếp hứng chịu ba cơn bão gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, sản xuất và đời sống, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III ước tăng 8,61%, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố và thứ 2 trong tiểu vùng Bắc Trung Bộ. Mức tăng này cao hơn cùng kỳ năm 2024 (8,49%) và tiệm cận với kịch bản tăng trưởng đã đề ra (8,96 – 9,61%).

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt hơn 20.000 tỉ đồng, bằng 113% dự toán và 129,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; các chính sách an sinh xã hội và hoạt động chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo được triển khai chu đáo.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Lĩnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết: Đến trước ngày 31-8, tỉnh đã ban hành quyết định cho hơn 2.730 người là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Theo đại diện Sở Tài chính Nghệ An, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thành việc chi trả chế độ cho các đối tượng nêu trên trước ngày 15-10, tuy nhiên Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành trước ngày 10-10.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, cho biết thêm: Thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2005/NĐ-CP, tỉnh Nghệ An đã bố trí tổng kinh phí hơn 2.700 tỉ đồng để chi trả cho hơn 2.730 người.

Đến hết chiều hôm qua, tỉnh đã chi trả cho 1.888 người với tổng số tiền hơn 1.950 tỉ đồng. Hiện còn khoảng 850 người, với tổng kinh phí gần 800 tỉ đồng. Trong ngày hôm nay (9-10), Kho bạc Nhà nước và các địa phương sẽ nỗ lực hoàn thành chi trả cho toàn bộ các đối tượng theo quy định.