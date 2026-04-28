Nghi phạm nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng ra tòa, có thể đối mặt mức án chung thân 28/04/2026 05:24

(PLO)- Bị cáo Cole Tomas Allen hầu như giữ im lặng trong suốt phiên tòa sau khi bị truy tố tội ám sát Tổng thống, vận chuyển vũ khí và xả súng - những tội danh có thể đối mặt mức án chung thân.

Người đàn ông bị cáo buộc nổ súng tại một bữa tiệc tối có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố hôm 27-4 với tội danh cố ám sát tổng thống Mỹ và có thể phải đối mặt hình phạt tù chung thân nếu bị kết án, theo hãng tin Reuters.

Bị cáo Cole Tomas Allen (31 tuổi) mặc áo cổ chữ V màu xanh do trại giam cấp trong lần đầu ra hầu tòa tại tòa án liên bang ở Washington D.C.

Việc ra tòa diễn ra hai ngày sau khi người này được cho là đã thực hiện một cuộc tấn công bất thành tại bữa tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, một sự kiện trang trọng quy tụ giới báo chí và chính trị gia.

Tay bị còng ra sau lưng, ông Allen được dẫn vào rồi đưa ra khỏi phòng xử án.

Bản cáo trạng của công tố viên truy tố ông Allen về các tội cố ám sát Tổng thống, vận chuyển vũ khí qua ranh giới bang với ý định thực hiện trọng tội, và xả súng trong khi thực hiện tội phạm bạo lực.

Hồ sơ tòa án cũng bao gồm tin nhắn mà ông Allen được cho là đã gửi cho người thân, trong đó gọi các “quan chức chính quyền” là mục tiêu. Theo tài liệu mới, tin nhắn này được lên lịch gửi trước bằng tính năng “gửi theo lịch”, và đã được người thân nhận được ngay trước thời điểm Allen bị cáo buộc tiếp cận chốt kiểm soát an ninh vào khoảng 20 giờ 40 tối 25-4 (giờ miền Đông Mỹ).

Công tố viên cáo buộc Allen đã “chạy qua cổng máy dò kim loại trong khi cầm một khẩu súng dài”.

Ông Cole Tomas Allen, người bị cáo buộc cố ám sát Tổng thống Donald Trump, đã xuất hiện trước tòa vào chiều 27-4 trong một phiên điều trần ngắn. Ảnh minh hoạ: CNN

“Anh ta đã cố ám sát Tổng thống Mỹ Donald J. Trump” - công tố viên Jocelyn Ballantine nói.

Tại phiên tòa, bị cáo không nói gì nhiều ngoài các câu trả lời ngắn gọn “có” và “không” đối với các câu hỏi của thẩm phán về nhân thân và quyền lợi với tư cách bị cáo hình sự.

Allen nói với thẩm phán Matthew Sharbaugh rằng mình có bằng thạc sĩ khoa học máy tính, gần đây không sử dụng ma túy hay rượu, và muốn tòa chỉ định luật sư bào chữa cho mình trong vụ án.

Các luật sư của Allen đã được cung cấp một số hình ảnh về các loại súng mà công tố viên cho rằng Allen đã mang đến Washington, D.C.

Các công tố viên đã đề nghị tạm giam Allen vì bị cáo có thể đối mặt án tù chung thân nếu bị kết tội cố ám sát Tổng thống. Phiên tòa về vấn đề này được ấn định vào ngày 1-5.

Có ít nhất 10 nhân viên Cảnh sát Tư pháp Mỹ có mặt trong phòng xử án vào ngày 27-10.

Luật sư bào chữa của Allen cho biết thân chủ của họ chưa từng có tiền án hay bị kết án trước đây.

Sau phiên tòa, Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nói với các phóng viên rằng các điều tra viên tin Allen nhắm vào ông Trump một phần vì trong email gửi cho người thân vào đêm xảy ra vụ việc, bị cáo dường như gọi tổng thống là “kẻ phản bội” và dùng nhiều lời lẽ miệt thị khác.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche (giữa), Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ Kash Patel (thứ hai, từ phải sang) và Công tố viên liên bang Quận Columbia Jeanine Pirro (trái) tổ chức họp báo sau phiên tòa ngày 27-4. Ảnh: Pool/CNN

“Bạo lực không có chỗ trong đời sống dân sự. Nó không thể và sẽ không được sử dụng để phá hoại các thiết chế dân chủ, và chắc chắn không thể tiếp tục được sử dụng nhằm vào Tổng thống Mỹ” - ông Blanche nói.

Cũng tại cuộc họp báo, Công tố viên liên bang Quận Columbia - bà Jeanine Pirro cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng sẽ đối mặt thêm các cáo buộc.

“Trong quá trình điều tra tiếp tục diễn ra, sẽ còn có thêm các cáo buộc” - bà Pirro nói tại một cuộc họp báo.

“Nhưng phải nói rõ rằng đây là một vụ cố ám sát Tổng thống Mỹ, khi bị cáo đã thể hiện rõ ý định của mình, và ý định đó là nhằm hạ sát càng nhiều quan chức cấp cao trong nội các càng tốt” - bà nói thêm.