Người chồng khẩn xin đừng nhổ hoa hồng ông trồng cho người vợ đã khuất 16/09/2025 21:18

(PLO)- Người đàn ông ở Đắk Lắk khẩn xin mọi người đừng nhổ hoa hồng ông trồng tặng người vợ đã mất vì tai nạn giao thông.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền dòng trạng thái khẩn xin mọi người đừng nhổ hoa hồng của một người đàn ông ở Đắk Lắk.

Dòng trạng thái của ông Dũng mong mọi người đừng nhổ hoa hồng ông đã trồng tặng người vợ đã khuất. Ảnh chụp màn hình.

Người viết dòng trạng thái gây chú ý là ông Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi, thường gọi là Dũng máy múc, ngụ xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk).

Trên trang cá nhân, ông Dũng viết: “Những khóm hoa này tôi trồng để tưởng nhớ vợ, người đã ra đi mãi mãi trong tai nạn tại chính con đường này. Mong mọi người đi ngang giữ lại chút hoa, chút kỷ niệm, để nơi đây luôn rực rỡ và ấm áp như tình yêu mà tôi dành cho cô ấy. Đừng nhổ mang đi, hãy để hoa nở ở đây, vì hoa này không chỉ là hoa…mà là tình thương và nỗi nhớ”.

Tại đoạn đường vợ gặp nạn, ông Dũng đã trồng 1.000 cây hoa hồng

Theo ông Dũng, người vợ quá cố của ông là BTL (sinh năm 1986). Hai người quen biết nhau từ thời học cấp ba và kết hôn từ năm 2010.

Khoảng 11 giờ trưa 30-12-2024, bà L, chạy xe trên đường Trường Sơn Đông (thuộc xã M’Đrắk), để đưa cơm cho tài xế. Khi dừng lại bên đường, bà L bị một xe bê tông tông tử vong.

Sau ngày ly biệt, ông Dũng ngày nào cũng ra mộ thăm vợ, thủ thỉ tâm sự rồi mới đi làm việc. Để mộ phần vợ bớt lạnh lẽo, ông Dũng tự tay trồng một vườn hoa hồng rực rỡ.

Ngoài ra, tại đoạn đường vợ gặp nạn, ông Dũng còn trồng 1.000 cây hoa hồng và hàng phượng vĩ cổ thụ.

Từng gốc hoa hồng được ông Dũng chăm sóc tỉ mẫn đã cho hoa, tỏa hương thơm ngát, tạo nên một đoạn đường đẹp. Thế nhưng, gần đây nhiều người đi đường đã vô tư nhổ ngang những gốc hồng ông Dũng trồng, khiến ông xót xa và lo lắng.

Sau khi xem dòng trạng thái của ông Dũng, nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ trước tình yêu ông Dũng dành cho vợ và mong mọi người cùng trồng thêm hoa, đừng nhổ hoa, để cho đoạn đường thêm đẹp, bớt đi những tai nạn đáng tiếc.

“Đọc những câu chữ của anh mà lòng chùng xuống, trĩu nặng. Mong anh thật nhiều sức khỏe, để chăm lo cho các con, cầu mong linh hồn chị nơi phương xa yên nghỉ. Mong mọi người đừng nhẫn tâm nhổ đi những gốc hoa đầy tình yêu, nỗi nhớ mà chồng dành cho người vợ quá cố”, chị LTS viết trên mạng xã hội.

Theo một lãnh đạo UBND xã M’Đrắk, sau khi vợ mất vì tai nạn giao thông, ông Dũng đã trồng 1.000 gốc hồng ngay tại đoạn đường xảy ra tai nạn để tưởng nhớ.

Tại đoạn đường vợ gặp nạn, ông Dũng đã trồng thêm hàng phượng vĩ cổ thụ, gần đó là 1.000 cây hoa hồng

Theo lãnh đạo này, hành động của ông Dũng đã làm đẹp cho cảnh quan hai bên tuyến đường, nên địa phương không có ý kiến gì.

“Nơi vợ ông Dũng gặp nạn là đoạn đường cong từng xảy ra nhiều vụ tai nạn. Vì vậy, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông”, lãnh đạo này nói.