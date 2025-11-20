Người đàn ông mất liên lạc nhiều ngày do gặp nước suối dâng cao đã về nhà 20/11/2025 16:27

(PLO)- Người đàn ông mất liên lạc khi đi từ bãi vàng ra đường chính đã trở về nhà.

Ngày 20-11, Công an xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng cho biết ông Đinh Trọng Xa (35 tuổi, ngụ xã Khâm Đức) - người đàn ông mất liên lạc khi đi từ bãi vàng ra đường chính đã về đến nhà.

Người đàn ông mất liên lạc nhiều ngày đã về nhà (trong ảnh là con sông qua xã Phước Hiệp, nước dâng cao, chảy xiết khi trời mưa lớn). Ảnh: TN

Theo đó, ông Xa đã về đến nhà vào trưa nay (20-10), đang sum họp cùng gia đình sau nhiều ngày người thân trình báo ông này mất tích.

Qua khai thác ban đầu, sáng 16-11, ông Xa rời Công ty vàng Ngọc Lĩnh (thôn 4, xã Phước Hiệp) đi bộ ra hướng quốc lộ 14E và hẹn người nhà đón vào lúc 10 giờ.

Ông này hẹn người nhà đón lúc 10 giờ cùng ngày (16-11) nhưng mãi không có mặt ở điểm hẹn và mất liên lạc. Gia đình và người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không phát hiện.

Ngày 18-11, gia đình đến Công an xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng trình báo. Ngay sau đó, xã Phước hiệp cử lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích, đến trưa nay thì về nhà.

Theo Công an xã Khâm Đức, ông Xa rời bãi vàng của Công ty TNHH Ngọc Lĩnh đi ra ngoài. Khi đến đoạn suối nước dâng cao, chảy xiết, ông Xa không băng qua mà dừng lại tìm một lán trại gần đó ở.

Nhiều ngày trong rừng, ông hái ổi, trái cây rừng ăn tạm, chờ nước rút và đi ra ngoài.