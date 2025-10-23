Người múc đất đường đang thi công ở Đắk Lắk nói gì? 23/10/2025 17:22

(PLO)- Đại diện doanh nghiệp ở Đắk Lắk cho rằng việc múc đất trên dự án đường đang thi công dở dang là để sửa đường giúp dân đi lại thuận tiện hơn chứ không phải lấy đất mua bán.

Ngày 23-10, Công an xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ múc lấy đất tại dự án đường đường Ea Hồ đi Tam Giang đoạn qua xã Krông Năng đang thi công. Bước đầu, Công an đã làm việc với người liên quan việc múc đất.

Đoạn đường bị múc đất. Ảnh: N.H

Chủ doanh nghiệp: Múc đất để sửa đường

Trao đổi với PLO, ông PXL, đại diện Công ty TNHH XD MN (gọi tắt là Công ty MN, có trụ sở tại xã Krông Năng), thừa nhận đã cho múc, san gạt đất tại dự án đường Ea Hồ đi Tam Giang, đoạn qua địa bàn xã Krông Năng.

Ông L cho rằng không phải lấy đất để bán mà làm đường để giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Theo ông L, trước đây đoạn đường trên bị sình lầy, có nhiều phương tiện đi qua bị mắc kẹt do sình. Vì vậy, một số người nhờ ông đem máy ra san gạt, làm tạm đường để bà con đi lại thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, khi ông múc đất xong thì trời mưa to, nền đường mới bị bùn nhão gây khó khăn khi đi lại nên bà con phản ánh. Sau đó, ông L cho máy móc hốt tiếp lớp đất bùn nhão trên mặt đường, lu lèn lại.

Theo ông L, công an đã làm việc với ông và đo đạc hiện trạng nơi đoạn đường ông đã làm. Ông cũng đã gặp đại diện Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk để trình bày rõ sự việc là ông chỉ sửa tạm đường, không phải múc đất đi bán.

“Có người nhờ nên tôi đem máy móc ra, làm tạm đường cho bà con đi, không phải đào múc đất đi bán. Tuy nhiên, tôi làm xong thì gặp mưa, bà con đi lại khó khăn hơn nên ý kiến. Hiện tôi đã cho lu lèn để việc di chuyển của bà con thuận tiện hơn”- ông L nói.

Đoạn đường thường xuyên bị lầy lội

Theo ông Hồ Tuấn, Trưởng thôn 4, xã Krông Năng, trước đây ông thấy xe của Công ty MN đến làm đoạn đường thuộc dự án và cho rằng đó là đơn vị đang thi công đường nên không ý kiến. Về sau, tại đoạn đường bị múc lên không được lu lèn, gặp trời mưa nên gây sình lầy.

Vì vậy, ông Tuấn đã nhắn lên nhóm Zalo của các trưởng thôn để nêu ý kiến phản ánh. Sau đó, Công ty MN cho máy múc đến lu lèn, sửa lại đường.

Người dân cho rằng do đường đất nên cứ mưa xuống là sình lầy, khó đi lại. Ảnh: N.H

Một số người dân sống gần điểm đường bị múc đất nói đoạn đường bị múc thường xuyên bị lầy lội khi có mưa.

“Hiện trời nắng, đoạn đường đất bị đào bới trước đó đã được lu lèn nên di chuyển ổn hơn. Hy vọng dự án sớm triển khai thi công để bà con không phải vất vả khi di chuyển trên đường đất nữa”- một người dân nói.

Như PLO đã thông tin, mới đây Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị UBND xã Krông Năng xử lý tình trạng tự ý khai thác, vận chuyển đất trái phép trên dự án đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang.

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk, dự án đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang tạm dừng thi công từ tháng 4-2024 do vướng mặt bằng.

Mới đây, khi kiểm tra, đơn vị phát hiện mặt đường thuộc dự án bị đào sâu khoảng 0,8 m, chiều dài bị ảnh hưởng khoảng 550 m, rộng khoảng 5 m, gây ảnh hưởng đến cao trình, thiết kế của dự án...