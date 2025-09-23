Tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho cháu trai cứu bạn thoát chết vụ sát hại 4 người 23/09/2025 21:45

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định tặng Bằng khen cháu trai cứu bạn thoát chết trong vụ sát hại 4 người xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23-9, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định về việc tặng Bằng khen cho cháu Thạch Chí Khang, học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, phường Thành Nhất.

Cháu Khang được tuyên dương vì cứu bạn thoát chết. Ảnh: H.N

Lý do, cháu Khang đã có thành tích đột xuất dũng cảm cứu người trong vụ trọng án sát hại 4 người trong một gia đình, xảy ra vào ngày 13-9 tại phường Thành Nhất.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cháu Thạch Chí Khang và tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14-6-2025 của Chính phủ.

Trước đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, UBND phường Thành Nhất đã tuyên dương cháu Khang vì hành động dũng cảm, cứu bạn thoát chết trong vụ sát hại 4 người xảy ra tại Đắk Lắk.

Như PLO đã thông tin, rạng sáng 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) sử dụng ma túy xong thì tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất) dùng dao đâm chém khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Người duy nhất sống sót trong vụ thảm án là Trần Tấn P (13 tuổi, con trai chị H). Cháu P may mắn leo qua hàng rào và được bạn thân là cháu Khang đưa vào nhà. Khi đó, Thuận đập cửa, hù dọa nhưng Khang kiên quyết không mở mà vẫn che chở, cầm máu cho bạn, chờ công an đến đưa P đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Thuận khai do mâu thuẫn tình cảm với chị H, có cảm giác bị gia đình chị này coi thường nên đã gây án.