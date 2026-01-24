Nhân viên ngân hàng lừa 2,8 tỉ đồng của khách để trả nợ tiền ảo

Ngày 24-1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Vương Khánh Hưng (34 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định Vương Khánh Hưng là chuyên viên bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân của một ngân hàng, chi nhánh Bình Phước. Do vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ, Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng để trả nợ.
Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của người vay, Hưng tìm đến các khách hàng có khoản vay sắp đến hạn tại ngân hàng rồi đề nghị hỗ trợ làm hồ sơ đáo hạn. Trong quá trình thực hiện, Hưng yêu cầu khách hàng đăng nhập ứng dụng ngân hàng trên điện thoại rồi giao thiết bị cho mình thao tác.
Tuy nhiên, thay vì tất toán khoản vay, Hưng thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản cá nhân. Sau đó, Hưng đưa điện thoại lại để khách hàng tự nhập mật khẩu, mã PIN và xác thực sinh trắc học nhằm hoàn tất việc chiếm đoạt tiền.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với năm bị hại, xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt là 2,8 tỉ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những cá nhân là bị hại của Vương Khánh Hưng, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT (địa chỉ: số 12 Trần Hưng Đạo, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), gặp Điều tra viên Nguyễn Đức Anh để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.