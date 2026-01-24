Nhân viên ngân hàng lừa 2,8 tỉ đồng của khách để trả nợ tiền ảo 24/01/2026 14:28

(PLO)- Do vay nợ đầu tư tiền ảo bị thua lỗ dẫn đến mất khả năng trả nợ, một nhân viên ngân hàng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ của khách hàng.

Ngày 24-1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Vương Khánh Hưng (34 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định Vương Khánh Hưng là chuyên viên bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân của một ngân hàng, chi nhánh Bình Phước. Do vay mượn tiền của nhiều người để đầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ, Hưng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng để trả nợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hưng. Ảnh: Công an.

Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của người vay, Hưng tìm đến các khách hàng có khoản vay sắp đến hạn tại ngân hàng rồi đề nghị hỗ trợ làm hồ sơ đáo hạn. Trong quá trình thực hiện, Hưng yêu cầu khách hàng đăng nhập ứng dụng ngân hàng trên điện thoại rồi giao thiết bị cho mình thao tác.

Tuy nhiên, thay vì tất toán khoản vay, Hưng thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng sang tài khoản cá nhân. Sau đó, Hưng đưa điện thoại lại để khách hàng tự nhập mật khẩu, mã PIN và xác thực sinh trắc học nhằm hoàn tất việc chiếm đoạt tiền.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với năm bị hại, xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt là 2,8 tỉ đồng.