Nhiều cơ quan vẫn sử dụng giấy tờ dù thông tin đã tích hợp trên VNeID 09/09/2025 18:13

(PLO)- Theo phường Rạch Dừa, khoảng 80% hồ sơ phát sinh tại trung tâm Phục vụ hành chính công là sao y chứng thực vì các cơ quan, đơn vị không sử dụng bản điện tử mà vẫn sử dụng bản giấy.

Ngày 9-9, đoàn khảo sát số 7 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM làm việc với UBND phường Rạch Dừa về chuyên đề công tác triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương về chuyển đổi số; thực hiện Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính liên thông toàn trình, trực tuyến, phi địa giới hành chính; xây dựng chính quyền số; xã hội số và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn phường Rạch Dừa.

Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Yến (nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), đại biểu Quốc hội TP.HCM làm trưởng đoàn; cùng tham dự có đại biểu quốc hội, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của TP.HCM.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM khảo sát tại trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Rạch Dừa. Ảnh: TK

Tại buổi làm việc, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa thông tin: Sau hơn hai tháng hoạt động, phường đã và đang tập trung triển khai, tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tập trung tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia...

Phường cũng đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06. Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng phường và Tổ Công nghệ số cộng đồng 25 khu phố.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa báo cáo đoàn công tác. Ảnh: TK

Cùng với đó, phường kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến với Chính phủ, UBND thành phố nhiều nội dung. Trong đó, kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo các bộ ngành tham mưu thống nhất việc sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Bởi hiện nay theo thống kê khoảng 80% hồ sơ phát sinh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công là sao y chứng thực, tuy nhiên các cơ quan đơn vị hiện nay hầu như không sử dụng bản điện tử mà vẫn sử dụng bản giấy, kể cả cơ quan nhà nước...

Ngoài ra còn có các vấn đề cần sớm ban hành văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết về việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và các lĩnh vực chuyên ngành khác; quy định về thời gian thông báo thuế.

Sở Nội vụ xem xét, báo cáo UBND thành phố bố trí thêm nguồn nhân sự có chuyên môn sâu về cấp xã để hỗ trợ giải quyết khó khăn tại các phòng chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài chính, môi trường…

Đã chỉ đạo quyết liệt sử dụng dữ liệu tích hợp trên VNeID

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo các Sở, ngành trong đó có Xây dựng, Tài chính, Thuế, Công an Thành phố đã có trả lời một số vấn đề mà phường Rạch Dừa kiến nghị.

Về thống nhất việc sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử (VNeID), Thượng tá Hồ Thị Lành, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an TP.HCM thông tin: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/NĐ-CP năm 2024 quy định về định danh và xác định điện tử. Theo đó, UBND Thành phố cũng đã có văn bản triển khai thực hiện.

Thượng tá Hồ Thị Lành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an TP.HCM trả lời một số kiến nghị của phường Rạch Dừa. Ảnh: TK

Gần đây, qua nắm tình hình, mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể và kết luận của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 phải thực hiện triệt để quy định sử dụng dữ liệu điện tử để thay thế các loại giấy tờ bản giấy đã được tích hợp trên VNeID, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chưa thực hiện nghiêm.

Trên cơ sở tham mưu của Công an Thành phố, UBND Thành phố cũng đã có thông báo đầu năm 2025 về việc khai thác, sử dụng thông tin, tài khoản định danh điện tử trên VNeID, trong việc tiếp nhận, đơn giản hóa thủ tục thành phần hồ sơ trên địa bàn TP.HCM. Tháng 7-2025, trong công văn thông báo kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà về cải cách hành chính cũng đã nhắc lại trường hợp này.

Do đó, về đề xuất của phường thực tế đã có những chỉ đạo rất quyết liệt về nội dung này từ Chính phủ và Thành phố cũng như các đơn vị. Sắp tới Chủ tịch UBND Thành phố sẽ tiếp tục có chỉ đạo về nội dung này để tiếp tục thực hiện, khắc phục.