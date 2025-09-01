Nhiều người dân vượt hàng trăm km trong đêm để về Hà Nội xem diễu binh 01/09/2025 10:43

(PLO)- Hầu hết những tuyến đường có các khối diễu binh sẽ đi qua trong sáng 2-9 đều chật kín người đến sớm để tranh thủ tìm chỗ thuận lợi xem đại lễ.

Từ sớm ngày 1-9, tức khoảng 1 ngày trước khi buổi lễ chính thức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra, nhiều tuyến đường trung tâm tại Hà Nội đã chật kín người.

Để có được một vị trí đẹp trên vỉa hè đường Tràng Tiền, cô Phan Thị Việt (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã phải có mặt ở đây từ gần 3 giờ sáng nay.

Hành trình vượt hơn 320 km của hai mẹ con cô Việt bắt đầu từ 8 giờ tối qua. "Chúng tôi lên xe khách nhưng nôn nao, háo hức không ngủ được", người phụ nữ 57 tuổi này cho hay.

Từ Bến xe Nước ngầm, hai mẹ con bắt xe ôm di chuyển vào trung tâm thành phố. Điểm đến lý tưởng, theo cô Việt, là ngã tư Hùng Vương - Trần Phú. "Chúng tôi đến đó vào khoảng 2 rưỡi sáng, nhưng không còn chỗ ngồi nên lại đi bộ gần 3km để về đây", cô Việt nói.

Cô Phan Thị Việt (Hà Tĩnh) có mặt tại đường Tràng Thi từ gần 3 giờ sáng 1-9. Ảnh: VÕ TÙNG

Gia đình cô Việt 2 đời đều làm nghề nông, nên chỉ có thể dành dụm tiền để ra Thủ đô xem diễu binh, diễu hành một lần. "Chúng tôi chọn xem buổi lễ chính thức, còn những lần khác, cả nhà đã cùng nhau ngồi xem qua màn hình tivi", cô Việt nói thêm.

Hành trang mang ra Hà Nội trong dịp lễ đặc biệt này của hai mẹ con cô Việt là chiếc balo màu đen - nơi chứa đựng đầy đủ tất cả những gì cần thiết nhất cho một ngày "ăn ngủ ngoài đường": vài chiếc bánh mì, 2 cái áo mưa, và lá cờ Tổ quốc.

"Hà Nội tưng bừng, hân hoan, niềm nở, tôi thấy ai cũng vui mừng, phấn khởi lắm. Cả cuộc đời chắc tôi cũng chỉ đi được một lần này thôi", cô Việt chia sẻ.

Ở gần Thủ đô hơn cô Việt, cô Phạm Thị Dung (Thái Nguyên) và người thân trong gia đình chỉ cần rời nhà từ 3 giờ sáng nay. Chiếc xe 16 chỗ kín người, đưa gia đình cô Dung có mặt tại ngã tư Tràng Tiền - Tràng Thi lúc hơn 5 giờ.

"Khi tôi đến, đường này đã đông lắm rồi. Có tuổi nên ngồi xe hơn 2 tiếng cũng thấy hơi mệt, nhưng khi đến đây là không còn thấy mệt mỏi, không chút buồn ngủ. Chúng tôi chỉ thấy háo hức để chờ xem lễ diễu binh, diễu hành chính thức", cô Dung nói.

Dự báo thời tiết TP Hà Nội ngày 1-9 trời nắng nhẹ, có mây, đêm có lúc có mưa rào và giông. "Mưa thì chúng tôi đã có áo mưa, đêm nay chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ngủ ở vỉa hè này", cô Dung nói thêm.

Gia đình 16 người của cô Dung đã chọn được cho mình một chỗ ngồi lý tưởng trên vỉa hè đường Tràng Tiền để xem lễ diễu binh, diễu hành chính thức. Ảnh: TT

Cùng chung cảm xúc, cô Lê Thị Đoan (Hưng Yên) cùng cháu gái cũng đã có mặt giữ chỗ từ sớm tại đường Tràng Tiền, một trong những cung đường hấp dẫn nhất của Thủ đô trong những ngày này.

"Hơn 9 giờ tối qua, gia đình tôi 10 người đã nhận được tiền mặt mỗi người 100.000 đồng nhân dịp lễ Quốc khánh, ai cũng phấn khởi. Ngay lập tức, hai bà cháu tôi quyết định đặt xe để lên Hà Nội sớm, quyết tâm chứng kiến tận mắt lễ diễu binh, diễu hành chính thức", người phụ nữ 69 tuổi cho hay.

Có mặt tại đường Tràng Tiền từ hơn 6 giờ sáng nay 1-9, cựu chiến binh Đoàn Viết Cần, 76 tuổi, cũng đang rất mong chờ buổi lễ diễu binh, diễu hành chính thức.

"Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, tôi và mọi người đều chung một tâm trạng, đó là hạnh phúc, vui sướng", ông Cần nói.

Cựu chiến binh Đoàn Viết Cần. Ảnh: VÕ TÙNG

Là người từng trực tiếp cầm súng, tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị - một trong những chiến trường ác liệt nhất của những năm chống Mỹ, ông Cần xúc động vô cùng khi thấy Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

"Vũ khí hiện đại, máy bay, tiêm kích và xe tăng cũng vậy. Tôi cảm thấy rất tự hào, cũng rất mong chờ khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành đi qua khu vực này vào sáng mai", ông Cần bày tỏ.