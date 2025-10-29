Nhiều sản phụ kêu cứu trong lũ, CSGT mở đường ứng cứu 29/10/2025 11:20

(PLO)- Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời chở một sản phụ đi cấp cứu trong mưa lũ.

Sáng 29-10, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) thông tin, lực lượng đã đưa một sản phụ sinh khó, vỡ ối vượt lũ đến bệnh viện cấp cứu.

Clip CSGT Đà Nẵng mở đường chở chị A Rất Thị Bih đến bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 đang làm nhiệm vụ tại Km38 Quốc lộ 14B (xã Đại Lộc) thì phát hiện vợ chồng anh K Phu Am (40 tuổi, ngụ thôn Pà Ong, xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng) đang tìm cách vượt qua vùng ngập nước.

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, qua thăm hỏi được biết vợ anh là chị A Rất Thị Bih (33 tuổi) đang mang thai ở tháng thứ tám, có dấu hiệu khó sinh và vỡ ối, huyết áp cao từ lúc 2 giờ sáng.

Chị A Rất Thị Bih được đưa đến bệnh viện kịp thời. Ảnh: CSGT

Anh K Phu Am đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu nhưng khi đến vị trí ngập nước thì không qua được. Xét thấy cấp thiết, tổ công tác nhanh chóng dùng xe chuyên dụng CSGT chuyển sản phụ đến Bệnh viện Hoà Vang để cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán chị A Rất Thị Bih bị khó sinh, tiền sản giật, huyết áp cao. Sản phụ hiện đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Nhiều phụ nữ lên Facebook kêu cứu khi bị vỡ ối hoặc gần đến ngày sinh.

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều phụ nữ cũng đăng thông tin kêu cứu khi gần đến ngày sinh lại mắc kẹt trong lũ, không có phương tiện di chuyển. Các tình huống đang rất cấp bách, mưa đang lớn trở lại, rất cần các lực lượng chức năng và đội cứu hộ tiếp cận ứng cứu.