Những người thầy không bục giảng: Trái tim thầm lặng của iSchool Ninh Thuận 20/11/2025 20:02

(PLO)- Giữa muôn vàn lời tri ân trong tháng 11 yêu thương, có những con người vẫn lặng lẽ đứng ở phía sau ánh đèn – nơi không có tiếng vỗ tay hay hoa tươi rực rỡ.

Họ là cô lao công, chú bảo vệ, là những anh chị nhân viên văn phòng, kỹ thuật – những “người thầy thầm lặng” đang ngày ngày gìn giữ cho iSchool Ninh Thuận luôn là mái trường an toàn, sạch sẽ và tràn ngập niềm vui.

Khi sự lặng lẽ tạo nên vẻ đẹp của một ngôi trường

Nếu người thầy gieo tri thức, thì những “người thầy không bục giảng” lại là người nuôi dưỡng không gian để tri thức ấy nảy mầm. Trong hành trình gieo mầm tri thức ấy, có những người không đứng trên bục giảng, nhưng mỗi việc họ làm lại góp phần tạo nên một bài học khác – bài học về sự tận tâm, yêu thương và trách nhiệm.

Trong nhịp rộn ràng của những ngày tri ân 20-11, khi những bó hoa, lời chúc và nụ cười được gửi trao đến các thầy cô, có những con người vẫn lặng lẽ bước qua khoảng sân trường vắng, lau thêm một khung cửa, quét lại góc hành lang. Họ không cầm phấn viết, cũng chẳng có giáo án, nhưng mỗi hành động của họ đều là một bài học sống động về sự tận tâm và tình yêu thương.

Anh Lộ Phú Minh Quang – nhân viên cây xanh đang thực hiện nhiệm vụ mỗi buổi sáng trước khi học sinh đến trường

Ở iSchool Ninh Thuận, giáo dục không chỉ là những tiết học, mà là một hành trình được tạo nên từ hàng trăm bàn tay âm thầm vun đắp. Trong hành trình ấy, có cô lao công thức dậy từ tờ mờ sáng để sân trường luôn thơm mùi nắng mới, có chú bảo vệ khoác áo mưa giữa đêm canh cổng trường, có những anh chị văn phòng miệt mài sau cánh cửa, lo toan từng chi tiết để mỗi chương trình, mỗi hoạt động của học sinh được diễn ra trọn vẹn.

Cô Nguyễn Thị Lực – Nhân viên tạp vụ đang lau dọn lớp học trước khi học sinh đến trường

Không ai gọi họ là “nhà giáo”, nhưng chính họ đang làm nên một phần của giáo dục - phần của yêu thương và trách nhiệm. Bởi nhờ họ, học sinh iSchool Ninh Thuận được học trong những lớp học sạch sẽ, vui chơi trong không gian an toàn, và trưởng thành trong sự che chở nhẹ nhàng của những con người tận tụy.

Tri ân những trái tim bền bỉ và nhân hậu

Trong không khí hân hoan tri ân những người gieo tri thức nhân ngày Hiến chương Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11, iSchool Ninh Thuận lặng lẽ dành một phần trang trọng để tri ân những con người âm thầm ấy – những “người thầy không bục giảng” của ngôi trường. Không lời hoa mỹ, không ánh đèn sân khấu, chỉ là những cái bắt tay, những lời cảm ơn giản dị nhưng chứa đầy tình cảm.

Các anh chị khối văn phòng mặc dù rất bận công tác tổ chức nhưng vẫn chuẩn bị tiết mục văn nghệ Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Nếu thầy cô là người thắp sáng tri thức, thì chính họ là những người giữ cho ngọn đèn ấy luôn ấm và bền bỉ. Bởi giáo dục không chỉ được tạo nên bởi bài giảng, mà bởi cả một cộng đồng yêu thương – nơi mỗi người, dù ở vị trí nào, đều góp phần vào sứ mệnh chung: giúp trẻ em lớn lên trong hạnh phúc và nhân hậu.

Khi ánh đèn sân khấu tắt, tiếng vỗ tay tan đi, họ vẫn ở lại, dọn từng chiếc ghế, tắt từng bóng đèn, kiểm tra từng lớp học để sáng mai, trường lại rộn ràng tiếng cười. Không cần được gọi là “nhà giáo”, họ vẫn đang dạy – dạy bằng tấm lòng, bằng sự kiên nhẫn và yêu thương không lời.

Và có lẽ, chính nhờ những trái tim thầm lặng ấy mà iSchool Ninh Thuận không chỉ là một ngôi trường khang trang – mà là một mái nhà thực sự, nơi mỗi đứa trẻ được học làm người trong tình yêu và lòng biết ơn.

iSchool Ninh Thuận gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Họ - Những cô lao công, chú bảo vệ; những anh chị văn phòng, kỹ thuật…..đã làm nên điều kì diệu phía sau bục giảng.