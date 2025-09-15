Nỏ thần Cổ Loa dần hoàn thiện, có khả năng bắn cùng lúc 200 mũi tên 15/09/2025 14:02

(PLO)- Kỹ sư Vũ Đình Thanh cho biết ông và cộng sự đang hoàn thiện một chiếc nỏ, phục dựng nỏ thần Cổ Loa có khả năng bắn cùng lúc 200 mũi tên.

Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Huy Hiệu (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) và kỹ sư Vũ Đình Thanh đã dành nhiều năm nghiên cứu và phục dựng nỏ thần Cổ Loa.

Chia sẻ với PLO, kỹ sư Vũ Đình Thanh vui mừng cho biết ông và cộng sự đang hoàn thiện một chiếc nỏ có khả năng bắn cùng lúc 200 mũi tên.

Mục tiêu cuối cùng là phục dựng thành công nỏ bắn 10.000 mũi tên đồng như mô tả trong truyền thuyết, nhằm chứng minh rằng nỏ thần Cổ Loa là có thật.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với kỹ sư Vũ Đình Thanh về nghiên cứu đặc biệt này.

Kỹ sư Vũ Đình Thanh.

Nỏ thần Cổ Loa là vũ khí có thật ?

.Phóng viên: Thưa ông, nỏ thần Cổ Loa vốn chỉ được xem là một truyền thuyết. Vậy điều gì khiến ông nghĩ đây là loại vũ khí có thật?

+ Kỹ sư Vũ Đình Thanh: Tại khu vực thành Cổ Loa, các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng vạn mũi tên đồng, cùng một xưởng đúc vũ khí rộng gần 1.000m² với khuôn đúc và lò nấu còn khá nguyên vẹn. Đây là chứng cứ rất rõ ràng cho thấy việc chế tạo vũ khí quy mô lớn đã diễn ra.

Các mũi tên đồng Cổ Loa tìm được giống hệt loại vũ khí sử dụng lực trọng trường Flechette thả từ máy bay thô sơ trong thế chiến 1, từ 56 mét đã xuyên thủng mũ sắt Đức, đưa ra gợi ý nỏ thần Cổ Loa sử dụng lực trọng trường - tức chỉ cần thả đống mũi tên mà khảo cổ tìm được từ độ cao 56 mét thôi đã có sức hủy diệt xuyên mọi giáp sắt .

Trên trống đồng Ngọc Lũ, Cổ Loa có khắc họa hình ảnh cung thủ dẫm lên dây giữ thân tên chỉ để đầu mũi tên bay đi, đầu mũi tên này y như mũi tên Cổ Loa mà khảo cổ tìm được. Trong lễ rước nỏ thần của dân Cổ Loa trước Cách mạng Tháng Tám có hình ảnh ống tên.

Từ các thông tin trên, tôi đã làm được nỏ bắn bằng ống cùng lúc 25 mũi tên đồng Cổ Loa xa đến 200 mét bằng nguyên lý giữ lại ống tên như là cung thủ giữ thân tên trên trống đồng, đã có bằng độc quyền sáng chế(*) loại nỏ bắn bằng ống cùng lúc cả vạn mũi tên đồng Cổ Loa cũng cùng nguyên lý giữ ống tên chỉ để vạn tên thoát đi. Hiện đã hoàn thiện loại nỏ bắn cùng lúc 200 mũi tên đồng Cổ Loa.

(*) Sáng chế Nỏ thần bắn nhiều tên, lực nỏ tác dụng vào ống tên, ống có nhiều mũi tên nhỏ của Kỹ sư Vũ Đình Thanh đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng sáng chế độc quyền năm 2022.

Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Huy Hiệu; Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến; Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Sỹ; Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tang Bồng; cung thủ Phạm Quang Minh và kỹ sư Vũ Đình Thanh bắn nỏ thần phục dựng. Ảnh: NVCC.

.Tôi được biết ông và các cộng sự cũng đã làm thực nghiệm bắn nỏ thần ?

+ Đúng vậy. Chúng tôi thực nghiệm bắn từ độ cao 15 mét, mũi tên đồng Cổ Loa xuyên thủng tấm gỗ dày 5 cm. Sức sát thương của nỏ thần rất mạnh ở khoảng cách xa, mạnh gấp hàng trăm lần nỏ của giặc. Ta bắn được địch mà địch không làm gì được ta đúng như hàng loạt cuốn sử Trung Hoa từng mô tả.

"Tôi và cộng sự đang hoàn thiện chiếc nỏ có thể bắn cùng lúc 200 mũi tên. Mục tiêu cuối cùng là phục dựng thành công nỏ bắn 1 vạn mũi tên đồng như mô tả trong truyền thuyết, để chứng minh rằng nỏ thần Cổ Loa có thật. Từ khảo cổ học, vật lý học, di truyền học đến sử học, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy trình độ công nghệ quân sự của người Việt cổ rất phát triển. Bí mật của nỏ thần Cổ Loa nếu được giải mã và khẳng định rõ ràng sẽ không chỉ làm sáng tỏ một thời kỳ lịch sử mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc về trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của cha ông ta”- Kỹ sư Vũ Đình Thanh.

Bí mật lớn của nỏ thần

.Theo ông, bí quyết nào tạo nên sức mạnh đặc biệt của mũi tên đồng Cổ Loa?

+ Ai cũng biết về khả năng bắn cùng lúc cả vạn mũi tên của nỏ thần và điều này là bí mật ngàn năm của người Việt. Các nhà khoa học Trung Hoa năm 2017 trên truyền hình trung ương CCTV9/CNTV còn không phục dựng được việc bắn chùm tên từ ống, chùm tên rơi ngay khi vừa thoát ra khỏi ống .

Thế nhưng bí mật lớn hơn lại là cách sát thương hoàn toàn khác biệt của nỏ thần, đó là không sử dụng lực bắn của nỏ mà sử dụng lực trọng trường.

Để sử dụng lực trọng trường phải nâng độ cao lên và phải chế tạo mũi tên đồng đặc biệt sao cho khi thả từ độ cao sẽ chuyển động rơi nhanh dần đều, xoay quanh trục và đầu nhọn đâm xuống đất.

Các mũi tên đồng lại giống y hệt 3 triệu flechette thả từ máy bay trong thế chiến 1 đã giết hàng vạn bộ binh dù thời gian cách nhau cả 2.300 năm, điều này chứng minh trình độ vượt thời đại hàng nghìn năm của cha ông ta.

Nhờ sử dụng lực trọng trường nên ở tầm xa nhất mũi tên có lực mạnh nhất, trái ngược với cung nỏ bắn thẳng càng xa càng yếu. Nếu đặt ở nỏ thần ở vị trí núi cao thì uy lực của mũi tên y như bom xuyên boong-ke vì cùng gia tốc, hủy diệt mọi mục tiêu, xuyên mọi giáp sắt.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh bắn 'nỏ thần Cổ Loa' phục dựng.

Bằng chứng Triệu Đà chưa bao giờ chiếm Âu Lạc

.Theo ông, giá trị lịch sử và tinh thần của công trình này nằm ở đâu?

+ Thành Cổ Loa hình xoắn ốc cao chót vót là bằng chứng lịch sử chứng minh cha ông ta có hệ thống vũ khí hoàn toàn khác biệt sử dụng lực trọng trường, khác biệt với tất cả các thành bên Trung Quốc, chứng minh các vị vua trị vì trong thành Cổ Loa có dòng máu Lạc Hồng không liên quan gì đến Trung Quốc .

Thành Cổ Loa hình xoắn ốc khác biệt cùng với nỏ thần sử dụng lực trọng trường còn là bằng chứng chứng minh Triệu Đà chưa bao giờ chiếm Âu Lạc, đơn giản vì Triệu Đà không hề có nỏ thần, không hề biết công nghệ bắn cùng lúc nhiều mũi tên, không hề biết cách sử dụng lực trọng trường.

Sáng chế Nỏ thần bắn nhiều tên, lực nỏ tác dụng vào ống tên, ống có nhiều mũi tên nhỏ của Kỹ sư Vũ Đình Thanh đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng sáng chế độc quyền năm 2022. Tháng 6-2024, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và kỹ sư Vũ Đình Thanh đã trình bày báo cáo Khôi phục nỏ thần An Dương Vương góp phần nhận diện giá trị đích thực của thời đại dựng nước đầu tiên tại Hội nghị Sử học toàn quốc lần thứ nhất với chủ đề Nghiên cứu chủ quyền quốc gia lãnh thổ theo định hướng tiếp cận toàn bộ và toàn diện của lịch sử Việt Nam.