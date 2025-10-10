Nobel Hòa bình 2025 gọi tên nhà hoạt động Venezuela 10/10/2025 16:13

(PLO)- Nobel Hòa bình năm 2025 chính thức gọi tên bà Maria Corina Machado với những đóng góp mà Uỷ ban Nobel Na Uy đánh giá là nổi bật với người dân Venezuela.

Ngày 10-10, Ủy ban Nobel Na Uy công bố Giải Nobel Hòa bình năm 2025 thuộc về bà Maria Corina Machado - một chính trị gia và nhà hoạt động người Venezuela, theo trang web của giải thưởng Nobel.

Theo Ủy ban Nobel, bà Machado được vinh danh vì những đóng góp trong việc thúc đẩy các quyền cho người dân Venezuela.

Bà Maria Corina Machado - một chính trị gia và nhà hoạt động Venezuela. Ảnh: NOBEL PRIZE

Giải Nobel được thành lập theo di chúc của ông Alfred Nobel - nhà hóa học, kỹ sư và nhà công nghiệp người Thụy Điển nổi tiếng nhất với việc phát hiện ra thuốc nổ.

Trong di chúc năm 1895, ông Nobel đã để lại phần lớn tài sản của mình làm phần thưởng cho các giải thưởng thường niên nhằm ghi nhận những người “đã mang lại lợi ích to lớn cho nhân loại”.

Mỗi cá nhân, tổ chức đoạt giải Nobel sẽ nhận được một huy chương vàng, một bằng khen và một khoản tiền mặt do Quỹ Nobel trao tặng. Tiền thưởng cho mỗi giải thưởng năm nay là 11 triệu kronor Thụy Điển (1,2 triệu USD).

Giải Nobel năm nay bắt đầu trao từ ngày 6-10 đến ngày 13-10, vinh danh những cống hiến trong ngành y học, vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế. Sau giải Nobel Hòa bình, giải Nobel kinh tế sẽ được trao vào ngày 13-10.