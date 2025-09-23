NSND Mai Hoa ra mắt album 'Hà Nội cờ hoa' 23/09/2025 16:57

(PLO)- NSND Mai Hoa, người vốn được mệnh danh là 'nữ hoàng nhạc phim', chính thức trở lại với khán giả bằng album đặc biệt Hà Nội cờ hoa.

Ngày 23-9, NSND Mai Hoa đã chính thức trở lại với khán giả bằng album đặc biệt Hà Nội cờ hoa.

Đây là dự án được chị và ê-kíp coi như một lời tri ân đối với Thủ đô nghìn năm văn hiến, cũng là dấu ấn đánh dấu sự thử thách mới trong hành trình nghệ thuật của người nghệ sĩ đã nhiều năm gắn bó với khán giả truyền hình qua những bản nhạc phim quen thuộc.

NSND Mai Hoa vốn được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc phim" khi giọng ca của chị vang lên trong hàng loạt bộ phim nổi tiếng như nhạc phim Đất và người, Hương đất, Chuyện phố phường...

NSND Mai Hoa trả lời câu hỏi của báo chí tại sự kiện. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Lần này, ở album Hà Nội cờ hoa, chị không chỉ giữ lại chất giọng vốn đã đi sâu vào lòng công chúng mà còn thách thức chính mình khi thể hiện những nốt cao, đòi hỏi sự bay bổng, luyến láy và truyền cảm khác hẳn với phong cách quen thuộc.

Album Hà Nội cờ hoa tập hợp 9 ca khúc kinh điển về Hà Nội, gồm: Hà Nội trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn), Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Trời Hà Nội xanh (Văn Ký), Hà Nội và tôi (Lê Vinh), Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hà Nội mùa lá bay (Hữu Xuân), Chiều Hà Nội (Vũ Quang Trung) và Chị tôi (Trọng Đài).

Mỗi ca khúc là một lát cắt ký ức, đưa người nghe trở về với không gian Hà Nội xưa, từ những mùa lá rụng trên phố cổ đến những chiều gió heo may bên Hồ Tây.

Trong đó, ca khúc Chị tôi được khán giả đặc biệt chú ý bởi từng gắn với bộ phim Người Hà Nội (1996). Đây là bài hát quen thuộc, nhưng lần này được phối khí mới, mang đến hơi thở khác biệt mà vẫn giữ được tinh thần vốn có.

Chính sự kết hợp giữa cái cũ và cái mới này khiến người nghe như bắt gặp lại một Hà Nội vừa quen vừa lạ, đầy xúc cảm.

NSND Mai Hoa chia sẻ để hoàn thành album này, chị và ê-kíp đã làm việc miệt mài suốt 6 tháng. Mỗi bản phối, mỗi cách xử lý đều được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm giữ trọn tinh thần ca khúc gốc mà vẫn tạo được dấu ấn riêng.

Theo chị, hát về Hà Nội không chỉ là hát về một thành phố, mà còn là hát về ký ức, về tình yêu, về niềm tự hào dân tộc.

Đảm nhận phần phối khí là nhạc sĩ Hồng Kiên, người từng góp mặt trong nhiều dự án âm nhạc lớn. Anh cho biết, với album Hà Nội cờ hoa, áp lực lớn nhất là làm mới các ca khúc đã quen thuộc mà không làm mất đi bản sắc.

Đặc biệt, cả ê-kíp chọn ghi lại ba ca khúc dưới dạng live nhằm giữ trọn cảm xúc thật của người nghệ sĩ.

Với Nhớ về Hà Nội, Trời Hà Nội xanh và Chị tôi, người nghe sẽ cảm nhận rõ nét hơn sự giao thoa giữa giọng hát và không gian âm nhạc, nơi cảm xúc được đẩy lên cao nhất, không qua chỉnh sửa.

NSND Mai Hoa thừa nhận hát live trong phòng thu cho album là một trải nghiệm khó quên. “Mỗi lần hát là một lần khác nhau, không có bản nào giống bản nào. Tôi muốn giữ lại sự nguyên sơ ấy trong sản phẩm lần này" - NSND Mai Hoa nói.

Album lần này cũng là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường ca hát của NSND Mai Hoa – từ một giọng ca quen thuộc trong nhạc phim đến một nghệ sĩ dám thử thách bản thân trên những nốt cao, khẳng định phong cách riêng, không lẫn vào ai khác.