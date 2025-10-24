Nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu người bị nạn giữa đường 24/10/2025 13:30

(PLO)– Thấy người phụ nữ nằm bất động bên đường sau vụ va chạm giao thông, nữ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã lập tức dừng xe, sơ cứu và gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Chiều 23-10, khi đang trên đường đi họp, nữ Giám đốc bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn Nguyễn Thị Hường phát hiện một phụ nữ nằm bất động bên lề đường, xung quanh có nhiều người đứng xem nhưng chưa ai dám lại gần.

Tại thời điểm, nữ giám đốc bệnh viện không chần chừ, nhanh chóng dừng xe, tiếp cận hiện trường, kiểm tra tình trạng nạn nhân, tiến hành sơ cứu ban đầu rồi gọi đội ngũ y tế của bệnh viện đến hỗ trợ.

“Bệnh viện chỉ cách hiện trường khoảng 5 km. Trong khi chờ xe cứu thương, tôi kiểm tra sơ bộ, cố định tư thế và giữ an toàn cho bệnh nhân”, bà Hường kể.

Nạn nhân được xác định là bà NTH. (50 tuổi), ngụ phường Quang Trung, Thanh Hóa. Sau khi bà H. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, bà Hường trực tiếp thăm khám và xác định bệnh nhân bị chấn động não.

Hình ảnh nữ bác sĩ Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn dừng xe giữa đường cứu người.

Đến sáng 24-10, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, phục hồi nhanh và có thể ăn cháo nhưng vẫn còn nôn nhẹ.

Sau khi hoàn tất việc cấp cứu, nữ giám đốc tiếp tục đi họp và không ngờ hành động của mình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

“Tôi nghĩ đây chỉ là phản xạ nghề nghiệp bình thường. Nếu là đồng nghiệp khác, họ cũng sẽ làm như tôi. Quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, hành động đúng cách để giúp người bị nạn”, bác sĩ Hường chia sẻ.

Câu chuyện về nữ bác sĩ cứu người nhanh chóng lan tỏa trên mạng, nhận hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận tích cực. Nhiều người gọi đó là “hình ảnh đẹp giữa đời thường”, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội và cộng đồng.

Bà Hường cho biết thêm, trước đây con bà từng gặp tai nạn, được người dân cứu giúp kịp thời và bà luôn biết ơn vì điều đó.

“Tôi hiểu cảm giác của người làm cha mẹ khi con mình được giúp đỡ, nên không thể đứng yên khi thấy ai đó gặp nạn. Cứu người là bản năng của người thầy thuốc”, nữ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn chia sẻ thêm.