Nữ quản lý quán karaoke bị tạm giữ vì chứa chấp 10 người chơi ma tuý 17/09/2025 12:24

(PLO)- Công an đã bắt quả tang 10 người đang tổ chức sử dụng ma tuý trong một quán karaoke.

Ngày 17-9, Phòng Cảnh sát ma túy (Công an TP Đà Nẵng) thông tin đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nhóm người tổ chức sử dụng ma tuý tại một quán karaoke trên địa bàn.

Theo đó, ngày 14-9, Phòng Cảnh sát ma túy tiến hành kiểm tra quán karaoke VIP (đường Lý Thánh Tông, phường An Hải) thì phát hiện phòng 406 có 10 người gồm năm nam và năm nữ đang tổ chức, sử dụng ma tuý.

10 người đều dương tính với ma tuý tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: CA.

Đồng thời, phát hiện cơ sở này đã cải tạo quán thành nhiều phòng nghỉ, lắp đặt hệ thống loa đèn nhằm phục vụ khách sử dụng dịch vụ trái phép.

Kết quả test nhanh cho thấy 10 người này đều dương tính với chất ma túy.

Phòng Cảnh sát ma túy đã tạm giữ hình sự đối với chín người về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tạm giữ Nguyễn Thị Lan (36 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, quản lý quán karaoke), về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.