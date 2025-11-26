Ô tô chở công nhân lật ngang vì né xe máy, nhiều người bị thương 26/11/2025 23:44

(PLO)- Xe chở công nhân lật ngang trên đường tỉnh 826 sau khi tài xế đánh lái né một xe máy ngã phía trước.

Tối 26-11, vụ lật xe chở công nhân trên đường tỉnh 826 (tỉnh Tây Ninh) khiến nhiều người hoảng loạn, nhiều công nhân bị thương và phải nhập viện điều trị.

Video: Xe chở công nhân lật ngang trên tỉnh lộ 826 vì né chiếc xe máy bị ngã.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18 giờ 23 ngày 26-11, xe chở công nhân biển số 63E-018.95 lưu thông trên đường tỉnh 826 theo hướng từ Rạch Kiến đi Cần Đước. Trên xe lúc này có khoảng 29 công nhân đang trên đường trở về sau ca làm việc.

Chiếc xe chở công nhân lật ngang nằm giữa đường tỉnh 826. Ảnh: DCG

Khi phương tiện đang lưu thông trên đường, thuộc địa phận xã Mỹ Lệ (tỉnh Tây Ninh) thì bất ngờ có một người điều khiển xe máy lưu thông phía trước bị té ngã ra đường. Tình huống phát sinh quá nhanh khiến tài xế xe chở công nhân đánh lái gấp để tránh va chạm. Cú xử lý đột ngột khiến ô tô mất cân bằng và lật ngang ngay giữa đường.

Cú lật bất ngờ khiến toàn bộ công nhân trên xe hoảng loạn. Nhiều người bị va đập, mắc kẹt trong khoang xe không thể tự thoát ra ngoài. Người dân sống dọc theo tuyến đường đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, phá cửa phụ giúp công nhân thoát ra khỏi xe, đồng thời gọi xe cứu thương đến hiện trường.

Công nhân được hỗ trợ đưa đến trung tâm y tế Cần Đước cơ sở 2 điều trị. Ảnh: DCG

Các công nhân bị thương nhanh chóng được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước cơ sở 2 gần đó để kiểm tra và điều trị. Rất may, các nạn nhân chủ yếu bị chấn thương ngoài da và xây xát nhẹ, không có trường hợp nào bị chấn thương đe dọa tính mạng.

May mắn không có công nhân nào bị chấn thương nặng trong vụ tai nạn. Ảnh: DCG

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Mỹ Lệ đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, ghi nhận hiện trường và điều tra nguyên nhân. Lực lượng chức năng cũng phối hợp với người dân hỗ trợ đưa phương tiện gặp nạn ra khỏi khu vực để tránh ùn tắc kéo dài...