Ô tô lật xuống kênh ven quốc lộ 29, tài xế tử vong 29/09/2025 08:56

(PLO)- Chiếc ô tô lật xuống kênh nước ven quốc lộ 29 tại Đắk Lắk làm một tài xế tử vong.

Ngày 29-9, một lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân ô tô lật xuống mương nước ven quốc lộ 29 đoạn qua địa phương này, khiến tài xế tử vong.

Lực lượng chức năng trục vớt ô tô lật dưới mương nước. Ảnh: M.M

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện ô tô 78A-032.76 bị lật ngửa dưới kênh thủy lợi ven quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành.

Kiểm tra nhanh, người dân phát hiện có một thanh niên bị kẹt trong ô tô bị lật nên tìm cách ứng cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, khi người dân đưa được thanh niên trong ô tô ra ngoài thì nạn nhân đã tử vong. Lực lượng chức năng xác định người tử vong trong ô tô là anh NHX (24 tuổi, ngụ thôn Thành An, xã Sơn Thành).