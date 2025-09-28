Tài xế ô tô biển số xanh chạy ngược chiều bị lập biên bản 28/09/2025 19:53

(PLO)- Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản để xử phạt một tài xế điều khiển ô tô biển số xanh vì chạy ngược chiều.

Ngày 28-9, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã xác minh, làm rõ vụ việc một tài xế điều khiển ô tô biển số xanh chạy ngược chiều, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Ô tô biển số xanh chạy ngược chiều, qua đường thiếu quan sát, suýt nữa va chạm với xe khác. Ảnh chụp màn hình

Theo vị này, ô tô biển số xanh liên quan vụ việc thuộc quản lý của một cơ quan trên địa bàn xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Qua xác minh, xác định tài xế đã điều khiển ô tô này di chuyển vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều.

"Hiện lực lượng CSGT đã lập biên bản để xử phạt tài xế điều khiển ô tô liên quan vụ việc với số tiền 19 triệu đồng; trừ 4 điểm giấy phép lái xe", vị lãnh đạo này nói.

Trước đó, vào ngày 27-9, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh tài xế điều khiển ô tô biển số xanh chạy ngược chiều, qua đường thiếu quan sát, suýt xảy ra va chạm với ô tô khác.

Bức xúc vì tài xế ô tô biển số xanh ngang nhiên chạy ngược chiều, người đi đường đã gửi video để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và đăng tải lên mạng xã hội.