Người phụ nữ chứa chấp 14 cô gái để làm tiếp viên karaoke và 'chiều khách tới Z' 24/09/2025 14:18

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự người phụ nữ chứa chấp 14 cô gái để điều làm tiếp viên cho các quán karaoke và bán dâm.

Ngày 24-9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Kim Hồng (41 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Các cô gái liên quan tại trụ sở công an. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 20-9, lực lượng của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an phường Hòa Hiệp, bất ngờ kiểm tra nhà riêng của bà Hồng.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 14 cô gái đến từ nhiều địa phương khác nhau đang lưu trú trái phép trong nhà bà Hồng.

Quá trình đấu tranh xét hỏi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định 14 cô gái này được bà Hồng bố trí nơi ở để làm tiếp viên phục vụ khách tại các quán karaoke.

Ngoài ra, một số cô gái còn khai nhận có “đi khách” với giá 1 triệu đồng/lần, qua đêm giá 2 triệu đồng/đêm tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Hiệp, do bà Hồng chỉ định.

Các cô gái này còn khai mỗi lần bán dâm, bà Hồng sẽ thu từ 200.000-400.000 đồng.