Ông Lê Minh Trí: Hàng nghìn vụ án được gỡ, xử lý chặt chẽ, không hợp thức hóa sai phạm 24/11/2025 16:38

Chiều 24-11, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham gia của thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh thanh tra, Giám đốc Công an, Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND của 16 tỉnh, thành.

Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: THANH TUYỀN

Phát biểu mở đầu, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là việc phải làm vì không làm thì dân không tin. Vì vậy, ông mong có những góp ý thiết thực, những việc đã và đang làm đến nay cần rút kinh nghiệm gì trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí.

Ông cũng gợi ý thêm cần phân tích xem, nếu trước nay, nhiệm vụ 'phòng' và 'chống' là hai nhiệm vụ ngang bằng nhau thì hiện nay việc ‘phòng’ có nhiều hơn ‘chống’ không, 'phòng' có đi trước một bước so với 'chống' hay chưa?...

Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương nói vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để góp phần hoàn thiện thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phải đảm bảo sự đồng bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Ông cũng nói sự đổi mới trong công tác này trong suốt thời gian qua là dù đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, phát triển đất nước.

Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường, tích cực tháo gỡ những khó khăn trong các vụ án, vụ việc để khơi thông nguồn lực phát triển. Đã có hàng nghìn vụ án được hoàn tất, tháo gỡ, xử lý chặt chẽ, không hợp thức hóa sai phạm.

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì hội nghị, ghi nhận nhiều ý kiến góp ý từ các địa phương. Ảnh: THANH TUYỀN

Mới đây nhất, Bộ Chính trị cũng đã ban hành bảy nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Trên cơ sở này, ông Lê Minh Trí yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, từ thực tiễn địa phương có đề xuất, kiến nghị cụ thể để có hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn.

Ông Lê Minh Trí cũng yêu cầu các đại biểu dành sự quan tâm, trao đổi thẳng thắn, làm sao tạo điều kiện để cán bộ an tâm tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước, phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh hiện nay, dựa trên Kết luận 14 của Bộ Chính trị… Qua đó, nuôi dưỡng động lực làm việc, động lực đổi mới sáng tạo, xây dựng hành lang pháp lý, bảo vệ được đội ngũ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung…

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông góp ý vào dự thảo xoay quanh các vấn đề về kiểm soát quyền lực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung…

Nhiều ý kiến tại hội nghị cũng đề cập đến bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính…

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: THANH TUYỀN

Các ý kiến thảo luận cũng đặt trong vấn đề thực tiễn mà địa phương gặp phải như việc định giá đất, công tác nội chính khi vận hành bộ máy mới… Hay các vấn đề về quy hoạch treo ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp gây lãng phí cũng được đại biểu đề cập.