Ông Obama, đảng Dân chủ phấn khởi trước làn sóng chiến thắng 05/11/2025 12:50

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chúc mừng làn sóng chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ngày thứ Ba, trong khi Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom tuyên bố tự tin rằng đảng này đang "trên đà vươn lên".

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4-11 chúc mừng các ứng viên đảng Dân chủ giành chiến thắng, gọi kết quả này là “sự phản ánh của tinh thần đoàn kết và khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, hướng tới tương lai”.

“Xin chúc mừng tất cả các ứng viên Dân chủ đã giành chiến thắng tối nay. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm” - ông Obama viết trên mạng xã hội X.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong buổi vận động tranh cử để ủng hộ Hạ nghị sĩ Mikie Sherrill cho chức thống đốc bang New Jersey hôm 1-11. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom tuyên bố rằng đảng Dân chủ đang “trên đà vươn lên” sau khi các ứng viên của đảng giành chiến thắng trong hàng loạt cuộc đua quan trọng trên khắp các bang, đài CNN đưa tin.

“Đây không chỉ là chiến thắng của đảng Dân chủ, mà còn là chiến thắng của nước Mỹ, của người dân đất nước này và những nguyên tắc mà các nhà lập quốc đã sống và hy sinh vì chúng” - ông Newsom phát biểu.

Theo đài CNN, các chiến thắng của đảng Dân chủ trong toàn bộ những cuộc đua lớn được công bố tối nay cho thấy đà vươn lên rõ rệt khi cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ chỉ còn 12 tháng nữa. Kết quả này đánh dấu những bước tiến đáng kể của đảng trên khắp các thành phố và tiểu bang.

Tại New York, ứng viên Dân chủ Zohran Mamdani giành chiến thắng trong cuộc đua thị trưởng. Đài CNN nhận định chiến thắng của chính trị gia 34 tuổi này là “một thắng lợi cho phe cấp tiến trong đảng Dân chủ” trong bối cảnh nội bộ đảng vẫn chia rẽ về chiến lược đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Zohran Mamdani - người vừa đắc cử Thị trưởng TP New York (Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chiến thắng này thể hiện khả năng của đảng Dân chủ trong việc tập hợp lực lượng quanh các lãnh đạo cấp tiến tại những đô thị trọng điểm.

Bang Virginia cũng chứng kiến loạt chiến thắng mang tính lịch sử của đảng Dân chủ.

Bà Abigail Spanberger trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang sau khi đánh bại Phó Thống đốc Cộng hòa Winsome Earle-Sears.

Trong khi đó, bà Ghazala Hashmi của đảng Dân chủ trở thành người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào chức vụ cấp bang tại Mỹ, giữ vị trí phó thống đốc.

Cũng tại Virginia, ứng viên Dân chủ Jay Jones đã đánh bại đương kim Tổng chưởng lý Cộng hòa Jason Miyares.

Tại New Jersey, nữ hạ nghị sĩ Dân chủ Mikie Sherrill giành ghế thống đốc sau khi đánh bại đối thủ Cộng hòa Jack Ciattarelli.

Theo CNN, tại bang Pennsylvania, đảng Dân chủ bảo vệ thành công thế đa số trong Tòa án Tối cao bang, ngăn chặn nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm thay đổi cán cân quyền lực. Động thái này củng cố vị thế của đảng Dân chủ trong lĩnh vực tư pháp.

Cũng trong ngày 4-11, cử tri California bỏ phiếu quyết định có trao cho nghị sĩ Dân chủ quyền vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội của bang hay không - một động thái có thể tác động lớn đến cuộc chiến giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ sau cuộc đua giữa nhiệm kỳ năm sau.

Các lãnh đạo Dân chủ kỳ vọng kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử này sẽ giúp họ “giành thêm 5 ghế” và duy trì thế đa số mong manh tại Hạ viện trước cuộc bầu cử giữa kỳ 2026, theo CNN.

Quyết định này nằm trong chiến lược dài hạn của đảng Dân chủ nhằm củng cố vị thế trước chu kỳ bầu cử quốc gia tiếp theo.