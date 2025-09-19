Phá đường dây lô đề hơn 50 tỉ do 1 người phụ nữ cầm đầu 19/09/2025 16:58

(PLO)- Cảnh sát hình sự TP Đà Nẵng phá đường dây lô đề hơn 50 tỉ đồng do phụ nữ 41 tuổi cầm đầu và tám người khác liên quan.

Ngày 19-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa triệt phá chuyên án cờ bạc bằng hình thức lô đề, có tổng số tiền giao dịch hơn 50 tỉ đồng tại địa phương.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 17-9, Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở chia thành chín tổ công tác, đồng loạt bắt quả tang chín người tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Cảnh sát tạm giữ năm người trong đường dây lô đề hơn 50 tỉ. Ảnh: CA

Qua đấu tranh, Phòng CSHS xác định Nguyễn Thị Bảy (41 tuổi, ngụ xã Thăng Trường) là người cầm đầu, cùng nhiều người khác tổ chức ghi lô đề từ tháng 1-2025 đến nay.

Các “chân rết” dưới quyền sử dụng điện thoại, ứng dụng Zalo, tin nhắn SMS để nhận tịch đề, tổ chức ghi bán cho trên 30 người tại các xã Thăng Bình, Thăng Trường, Thăng Điền.

Chỉ riêng ngày 17-9, số tiền giao dịch đã vượt hơn 200 triệu đồng; tổng số tiền đánh bạc từ đầu năm đến nay hơn 50 tỉ đồng.

Cảnh sát thu giữ tang vật gồm 10 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện Phòng CSHS đã tạm giữ hình sự năm người trong đường dây trên để tiếp tục điều tra làm rõ.