Phát hiện kho chứa gần 4 tấn xúc xích, chả mực không rõ nguồn gốc 28/01/2026 10:24

(PLO)- Gần 4 tấn thực phẩm gồm xúc xích, chả mực, há cảo... không rõ nguồn gốc được tập kết tại Móng Cái để chờ bán ra trong dịp Tết.

Ngày 28-1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra kho chứa thực phẩm do Lê Hải Minh (25 tuổi, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng. Ảnh: CAQN

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa tổng cộng 3.790 kg thực phẩm các loại. Số hàng này gồm 2.506 kg xúc xích và 1.284 kg thực phẩm khác như chả mực, tôm hùm, ốc đỏ, há cảo... đóng trong các thùng carton.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp đối với toàn bộ số thực phẩm nêu trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Hải Minh khai nhận toàn bộ số thực phẩm có trị giá hơn 217 triệu đồng. Số hàng này do Minh trực tiếp mua, thu gom của nhiều người tại các chợ trên địa bàn thành phố Móng Cái cũ, sau đó vận chuyển về tập kết. Minh dự định đợi đến cận Tết Nguyên đán 2026, khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao sẽ bán kiếm lời.

Phần lớn kho hàng là xúc xích, kèm theo đó là các thực phẩm đóng gói như há cảo, chả mực đều không rõ nguồn gốc. Ảnh: CAQN

Đáng chú ý, Lê Hải Minh chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh thực phẩm và giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

Hiện toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc nêu trên đã bị tạm giữ để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.