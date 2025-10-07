Phường An Phú Đông thu hút đầu tư khu đô thị cao cấp, du lịch ven sông 07/10/2025 19:57

(PLO)- Hàng loạt công trình trọng điểm như trung tâm thương mại, bến ca nô du lịch, phố ẩm thực, chợ đêm… đang được phường An Phú Đông (TP.HCM) mời gọi đầu tư, phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Với lợi thế sở hữu 11 km bờ sông Sài Gòn và vị trí chiến lược tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, phường An Phú Đông đặt mục tiêu trở thành một vùng đô thị sinh thái, dịch vụ và du lịch cao cấp.

​Những định hướng đột phá này đã được công bố tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp. Đây là sự kiện ý nghĩa được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và ra mắt Chi hội Doanh nghiệp phường vào chiều 7-10.

​Chia sẻ tại hội nghị, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Phú Đông cho biết: Sau sắp xếp, phường có diện tích gần 14,6 km² và dân số hơn 129.000 người. Dựa trên quy hoạch chung của thành phố đến năm 2040, phường An Phú Đông được định hướng phát triển theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

​Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm sẽ được thúc đẩy, nổi bật là việc tổ chức tuyến đường ven sông Sài Gòn kết nối từ Củ Chi về trung tâm, bổ sung tuyến đường nối với cao tốc Mộc Bài và quy hoạch tuyến metro (MRT) dọc bờ sông.

Ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông phát biểu tại hội nghị chiều 7-10. Ảnh: QH

Để khai thác tối đa tiềm năng, phường đã xác định 13 công trình, chương trình trọng điểm, trong đó có nhiều dự án mời gọi đầu tư hấp dẫn.

Cụ thể, phường sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng ít nhất một trung tâm thương mại quy mô lớn tại khu vực dự án Tanimex - Ngã tư Ga; xây dựng một bến ca nô hiện đại vừa phục vụ du lịch đường sông, vừa đảm bảo công tác an ninh, cứu hộ; phát triển một tuyến phố ẩm thực hoặc chợ đêm tại các vị trí tiềm năng như đường Thạnh Lộc 19 hoặc khu vực cầu sắt Phú Long cũ.

Bên cạnh đó, phường cũng đặt mục tiêu xây mới 200 phòng học, bê tông hóa 100% các tuyến hẻm và nạo vét, kiên cố hóa 10 tuyến kênh rạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, gửi lời tri ân sâu sắc đến cộng đồng doanh nghiệp vì những đóng góp không ngừng nghỉ cho sự phát triển của địa phương.

Ông Chánh khẳng định trong những năm qua, các doanh nhân, doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông cũng nhấn mạnh sẽ cam kết mạnh mẽ từ chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Ông bày tỏ tin tưởng rằng Chi hội Doanh nghiệp phường sẽ trở thành mái nhà chung, quy tụ sức mạnh tập thể, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của doanh nhân trên địa bàn.

Công bố thành lập Chi hội Doanh nghiệp phường An Phú Đông. Ảnh: QH

Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng với việc chính thức công bố thành lập Chi hội Doanh nghiệp phường An Phú Đông và ra mắt Ban Chấp hành. Chi hội hoạt động trực thuộc Hội Doanh nghiệp khu vực Tây Bắc Sài Gòn, được kỳ vọng sẽ là cầu nối vững chắc giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền cùng chung tay xây dựng "An Phú Đông sức sống mới", một đô thị ven sông văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.