Phường Cầu Ông Lãnh lắp hơn 400 camera ngăn chặn chèo kéo khách du lịch 11/09/2025 14:51

(PLO)- Để xử lý tình trạng chèo kéo khách du lịch, phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) đã vận hành hiệu quả hệ thống hơn 400 camera giám sát.

Sáng 11-9, phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) tổ chức Lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường và Hội nghị gặp gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2025.

Hội nghị cập nhật các chính sách thuế mới, đồng thời tạo diễn đàn để lãnh đạo địa phương lắng nghe, tiếp thu ý kiến, hiến kế từ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, hướng tới xây dựng phường Cầu Ông Lãnh “Dấu ấn mới - Diện mạo mới”.

Tại buổi gặp gỡ, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh nêu ý kiến liên quan đến thuế, bảo hiểm xã hội, an ninh trật tự… Đáng chú ý, một doanh nghiệp phản ánh tình trạng chèo kéo khách du lịch, đề nghị có giải pháp để môi trường kinh doanh thân thiện và hiệu quả hơn.

Lãnh đạo phường gặp gỡ, trao đổi cùng doanh nghiệp tại hội nghị. Ảnh: TT.

Đại diện Công an phường Cầu Ông Lãnh cho biết luôn đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững. Để xử lý tình trạng chèo kéo khách du lịch, công an phường đã tăng cường tuần tra, bố trí chốt tại các điểm phức tạp, đông người, nhất là ban đêm và những ngày cao điểm. Đồng thời, phường đang vận hành hiệu quả hệ thống hơn 400 camera giám sát, kết hợp rà soát, bổ sung thêm tại các vị trí cần thiết.

Bên cạnh đó, công an phường phối hợp tuyên truyền, yêu cầu doanh nghiệp có vi phạm cam kết khắc phục; công khai số điện thoại tại các khu vực đông người để tiếp nhận phản ánh, kịp thời xử lý. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn, văn minh.

Hiện phường Cầu Ông Lãnh có gần 3.000 hộ, cá nhân kinh doanh; gần 3.200 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ăn uống, bán buôn, bán lẻ hàng hóa....

Lãnh đạo phường Cầu Ông Lãnh chúc mừng Ban vận động thành lập hội Doanh nghiệp. Ảnh: TT.

Bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh cho biết, phường tổ chức Lễ ra mắt Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp phường hướng tới xây dựng “ngôi nhà chung” để doanh nghiệp, doanh nhân cùng kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, bảo vệ quyền lợi, hợp tác phát triển. Đồng thời là cầu nối gắn kết giữa chính quyền với doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với nhau.