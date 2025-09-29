Quảng Ngãi: Ô tô lao xuống thành cầu, tài xế bị thương 29/09/2025 18:36

(PLO)- Xe ô tô chạy tới cầu Sông Rin thì bất ngờ lao xuống thành cầu, lật ngửa. Lái xe là Giám đốc Trung tâm y tế bị thương.

Chiều 29-9, lãnh đạo xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xe ô tô con rơi khỏi cầu Sông Rin rồi lật ngửa, tài xế bị thương.

Theo thông tin, sáng cùng ngày, chiếc xe ô tô 4 chỗ do ông CNT điều khiển lưu thông từ xã Sơn Hà đi xã Sơn Tây. Khi đến đầu cầu Sông Rin, ô tô bất ngờ lao khỏi cầu, rơi xuống phía dưới và nằm lật ngửa, cách mép nước khoảng 5 mét.

Hiện trường vụ tai nạn.

Người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa tài xế ra ngoài. Do thắt dây an toàn, tài xế chỉ xây xát trong khi chiếc xe bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được cho là xe ô tô nổ lốp dẫn đến mất lái.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Hà và lãnh đạo UBND xã Sơn Tây, người điều khiển ô tô là Giám đốc Trung tâm y tế Sơn Tây, đang trên đường đến cơ quan.

Cầu Sông Rin là tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm xã Sơn Hà với các xã miền núi. Đây là cây cầu hẹp, không có lan can bảo vệ, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao cho người dân.