Quế Ngọc Hải ‘ngậm ngùi’ nhìn đội bóng cũ vào chung kết Cúp quốc gia 26/06/2025 22:09

(PLO)- Trận bán kết Cúp quốc gia 2024-2025 đêm 26-6 đã chứng kiến hai màn so tài cực kỳ hấp dẫn và đầy bất ngờ, khép lại với việc xác định hai cái tên xứng đáng góp mặt trong trận chung kết: SL Nghệ An và Công an Hà Nội.

Tại sân Vinh, SL Nghệ An đã khiến cả khán đài vỡ òa khi đánh bại B. Bình Dương, một trong những đội bóng được đánh giá cao hơn, với tỉ số nghẹt thở 3-2 ở bán kết Cúp quốc gia. Đáng chú ý trung vệ Quế Ngọc Hải gốc Nghệ An của B. Bình Dương bỗng dưng trở thành “tội đồ” khi gây ra quả phạt đền cho đội bóng cũ ghi bàn ấn định cuộc chơi.

Sở hữu lực lượng trẻ và bị xem là chiếu dưới, đoàn quân của HLV Phan Như Thuật thi đấu với tâm thế không gì để mất. Chính tinh thần thoải mái, lối chơi máu lửa cùng sự quyết đoán trong khâu phản công đã giúp SL Nghệ An liên tục gây khó khăn cho hàng thủ đội khách.

Sau bàn thắng bị từ chối vì việt vị ở phút thứ 6, SL Nghệ An vẫn giữ vững thế trận và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 17 nhờ công của Olaha. Đội khách sau đó vùng lên mạnh mẽ với nhiều cơ hội nguy hiểm, và may mắn có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 39 nhờ cú sút của Duy Khánh đập chân đối phương đổi hướng bay vào lưới.

B. Bình Dương nhận huy chương đồng ở cúp quốc gia. Ảnh: CCT.

Kịch tính tiếp tục được đẩy cao trong hiệp 2. Phút 79, SL Nghệ An tái lập thế dẫn bàn bằng pha đá bồi của Văn Cường sau tình huống phản công nhanh. Nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau, trung vệ Janclesio, người mới vào sân, đã tận dụng pha bóng lộn xộn để gỡ hòa 2-2 cho đội bóng đất Thủ.

Tưởng chừng trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ thì đúng phút 90, bước ngoặt xảy ra khi Quế Ngọc Hải phạm lỗi với Olaha trong vòng cấm. Chính tiền đạo ngoại này đã lạnh lùng sút phạt đền, ấn định chiến thắng 3-2 cho SL Nghệ An và mang chiếc vé vào chung kết Cúp quốc gia về cho đội bóng xứ Nghệ trong sự cuồng nhiệt của khán giả sân nhà.

SL Nghệ An chia sẻ niềm vui cùng người hâm mộ sau khi giành vé chơi chung kết cúp quốc gia. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội cho thấy đẳng cấp vượt trội khi đánh bại Viettel 3-1, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở chung kết Cúp quốc gia kể từ khi tái thành lập. Đội chủ nhà không mất nhiều thời gian để kiểm soát trận đấu. Chỉ trong vòng 5 phút, từ phút 13 đến 18, Hugo Gomes và Nguyễn Quang Hải lần lượt ghi bàn từ tình huống cố định và pha phản công mẫu mực. Hàng thủ Viettel liên tục mắc lỗi khiến họ trả giá đắt.

Có bàn gỡ 1-2 ở phút 37 nhờ công của Hữu Thắng sau pha căng ngang từ Khuất Văn Khang, đội bóng áo lính ăn mừng không quá lâu vì phải nhận thêm bàn thua thứ ba chỉ sau đó 3 phút. Alan Alexandre có pha vô-lê tuyệt đẹp, đưa bóng bay thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Văn Phong.

HLV Popov tung nhiều quân bài chiến lược vào sân ở hiệp 2, nhưng thế trận không có gì thay đổi. Sự đơn điệu trong cách triển khai và khả năng dứt điểm yếu kém khiến Viettel bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, đành chấp nhận thất bại chung cuộc và mùa giải thứ năm liên tiếp trắng tay kể từ chức vô địch V-League 2020.

Quang Hải chia vui cùng đồng đội Công an Hà Nội ở trận thắng Viettel 3-1. Ảnh: CCT.

Như vậy, trận chung kết Cúp quốc gia 2024-2025 là cuộc đọ sức đầy duyên nợ giữa SL Nghệ An và Công an Hà Nội vào ngày 29-6 trên sân Vinh. Đây là cuộc chạm trán khó lường giữa một SL Nghệ An giàu truyền thống lại có lợi thế sân nhà, trong khi Công an Hà Nội sở hữu dàn cầu thủ đắt giá và tràn trề tham vọng.

Đội vô địch Cúp quốc gia sẽ giành suất tham dự AFC Champions League Two mùa bóng sau, một phần thưởng cực kỳ quan trọng trên hành trình khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục.