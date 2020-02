Hãng tin Reuters ngày 28-2 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này đã đưa ra lời đề nghị hỗ trợ Iran trong việc chống lại dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này đã ghi nhận gần 400 ca mắc và 34 ca tử vong.

"Chúng tôi đã đề nghị giúp đỡ Iran. Hệ thống y tế của Iran không đủ mạnh và đủ hiện đại ... song tôi quan ngại rằng Iran sẽ không sẵn sàng chia sẻ thông tin (về tình hình dịch bệnh tại đây)" - ông Pompeo nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.



Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: GETTY IMAGES



Ông Pompeo cũng cho biết thêm "Mỹ kêu gọi Iran hợp tác đầy đủ và minh bạch với các tổ chức việc trợ và y tế quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc sát sao với các quốc gia trong khi vực nhằm chỉ ra các nhu cầu còn thiếu trong việc phản ứng với dịch bệnh".

Theo tờ Financial Times, lời đề nghị của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra chính thức đến Iran thông qua chính quyền Thụy Sĩ.

Hiện tại, số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Iran đang tăng nhanh chóng. Tính đến chiều 28-2, số ca nhiễm là 388 ca, với 138 ca mắc mới chỉ trong ngày 28-2.

Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Iran tính đến ngày 28-2 là 34 người, tăng 8 ca so với ngày trước đó, biến Iran trở thành quốc gia có số ca tử vong do dịch COVID-19 cao nhất thế giới ngoài Trung Quốc.



Trước đó, vào ngày 27-2, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Ryan Mike đã cảnh báo dịch COVID-19 tại Iran đang lây lan nhanh chóng hơn cả mức được biết.

"Dịch bệnh này vào Iran một cách không vô hình và không bị phát hiện, vậy nên tình trạng lây nhiễm tại đây có thể còn cao hơn mức chúng ta có thể nhìn thấy" - ông Ryan nói.