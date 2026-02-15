Sắc xuân trên boong tàu giữa Ấn Độ Dương 15/02/2026 16:10

(PLO)- Đây là lần thứ tư Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia Diễn tập MILAN tại Ấn Độ.

Khi không khí rộn ràng đón Tết đến với mọi miền quê, tàu 17, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Lê Đình Nghi, Phó tham mưu trưởng Vùng 2 làm Trưởng đoàn đã vượt hàng nghìn hải lý, để có mặt tham dự Diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2026 tại Ấn Độ.

Clip: Văn Đường - Thanh Hải.

Dưới bầu trời phương xa, để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ diễn tập, cán bộ, chiến sĩ và đoàn công tác đã tổ chức ăn Tết và đón giao thừa sớm hơn so với quê nhà.

Dẫu vậy, Tết giữa biển xa lại mang đến một không khí rất đặc biệt, đậm chất lính biển, giản dị, ấm áp nhưng vẫn giữ nguyên hương vị truyền thống.



Mỗi cán bộ, chiến sĩ mỗi nhiệm vụ, từ việc tổ chức gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cơm tất niên. Ảnh: Văn Đường - Thanh Hải.

Khu vực sinh hoạt được trang trí gọn gàng, trang nghiêm; những cành đào, cành mai tượng trưng, lá cờ Tổ quốc và khẩu hiệu thi đua được bố trí trang trọng, tạo nên sắc Xuân rực rỡ giữa hành trình làm nhiệm vụ.

Không khí Tết trên tàu ấm áp như một đại gia đình.

Trên tàu mỗi cán bộ, chiến sĩ mỗi nhiệm vụ, từ việc tổ chức gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cơm tất niên, trang trí Tết đến chuẩn bị mọi thứ cho đêm giao lưu, được triển khai với khí thế nhộn nhịp, vui tươi.

Những câu chuyện rôm rả, tiếng nói cười, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà, cùng bên nhau, chia sẻ những câu chuyện về gia đình, quê hương, qua đó tiếp thêm niềm tin, động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng.

Trong đêm đón giao thừa sớm, không tiếng pháo, những tiếng ca, lời hát hòa nhịp cùng tiếng vỗ tay và cùng hái hoa dân chủ, được thủ trưởng đoàn công tác chúc Tết, lì xì đầu năm đó là những khoảnh khắc khó quên đối với một hải trình.

Với mỗi cán bộ, chiến sĩ hải quân, hành trình làm nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sự đoàn kết thống nhất của cả tập thể. Bởi đây đã là lần thứ tư Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia Diễn tập MILAN tại Ấn Độ.

Diễn tập là dịp để Hải quân Việt Nam tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức an ninh hàng hải, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân các nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Vui Xuân mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ lại càng thêm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới.

Và giữa đất nước bạn xa xôi, cán bộ, chiến sĩ đã gửi lời “Chúc mừng năm mới” đến đồng bào, chiến sĩ cả nước!

Dưới đây là một số hình ảnh được gửi về từ Ấn Độ Dương: