Sân bay Nội Bài sắp có thêm nhà ga đáp ứng 15 triệu hành khách mỗi năm 20/11/2025 16:10

(PLO)- Dự án mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài sẽ khánh thành vào tháng 12, nâng tổng công suất thiết kế sân bay này lên 30 triệu khách mỗi năm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa giao Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình mở rộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Liên quan dự án này, đại diện sân bay Nội Bài cho biết dự án đã cơ bản hoàn thành. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang trình Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận để đưa công trình vào vận hành, dự kiến từ ngày 19-12.

Sau khi mở rộng, công suất nhà ga T2 sẽ tăng từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách mỗi năm. Tổng diện tích mặt bằng xây dựng cũng tăng từ 139.216 m² lên 200.164 m². Hệ thống hạ tầng được nâng cấp đồng bộ với 30 cửa ra máy bay (tăng thêm 13 cửa) và 144 quầy thủ tục check-in (tăng 48 quầy), cùng nhiều tiện ích mới cho hành khách, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của hàng không quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng kiểm tra công tác mở rộng dự án nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: NIA

Để chuẩn bị khai thác, sân bay Nội Bài đã tổ chức hội nghị phổ biến cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và phương án vận chuyển hành khách tại nhà ga T2 đến các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và các đơn vị liên quan nhằm thống nhất phương án vận hành từ tháng 12 tới.

Hiện sân bay Nội Bài có hai nhà ga: T1 phục vụ quốc nội và T2 phục vụ quốc tế. Riêng nhà ga T2 bắt đầu khai thác từ năm 2015, gồm bốn tầng với công suất thiết kế 10 triệu hành khách đến năm 2020. Năm 2019, sản lượng hành khách đạt 11,4 triệu, vượt công suất thiết kế và bắt đầu quá tải.

Tháng 5-2024, ACV triển khai mở rộng nhà ga T2. Sau khi hoàn thành, cùng với nhà ga T1, công suất thiết kế của sân bay Nội Bài đạt 30 triệu hành khách, với khả năng phục vụ 40 triệu khách mỗi năm.