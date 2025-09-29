Sạt lở cuốn ô tô xuống vực, 3 người thoát nạn 29/09/2025 19:51

(PLO)- Một vụ sạt lở cuốn ô tô chở 3 người đang lưu thông xuống vực sâu 7 mét, may mắn tất cả đều thoát nạn.

Thông tin với PLO tối 29-9, ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND phường Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ sạt lở cuốn ô tô xuống vực khoảng 7 mét.

Video: Sạt lở cuốn ô tô xuống vực, 3 người may mắn thoát nạn

Sự việc xảy ra khoảng 17h chiều cùng ngày trên đường đi từ trung tâm phường Sapa đến bản Cát Cát. Thời điểm xảy ra sạt lở trên xe có 3 người.

Sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai, phường Sapa đã có mặt tại hiện trường tổ chức đưa người bị nạn ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của 3 người này ổn định.

Chiếc xe sau khi gặp nạn. Ảnh: NGỌC MÍT

Tuy nhiên, do mưa lớn gây sạt lở, lũ quét nên hiện chiếc xe vẫn chưa được đưa lên khỏi khu vực sạt lở.

Thông tin về tình hình mưa lớn trên địa bàn, ông Liễn cho biết, phường Sapa và các địa phương của tỉnh Lào Cai hiện có mưa lớn, có nhiều nơi lượng mưa gần 300ml. Mưa lớn khiến nước sông suối dâng cao và có hiện tượng lũ quét, một số nhà dân bị ảnh hưởng, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.